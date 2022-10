Eccellenza: L'Aquila - Spoltore 2-0

Nuova sconfitta per lo Spoltore contro L'Aquila. Al 'Gran Sasso Italo Acconcia' finisce 2-0 per i padroni di casa con i gol di Marchionni e Carbonelli nella prima frazione di gioco. Spoltore poco incisivo e anche meno 'cattivo' rispetto alla gara di coppa di mercoledì. Alla prima occasione i padroni di casa passano in vantaggio. Bellardinelli serve Carbonelli che cerca il tiro, ma la sfera viene respinta e termina sui piedi di Marchionni che, invece, non sbaglia e batte Palena. Alla mezz'ora si vede lo Spoltore con Colecchia,Barbagallo si fa trovare pronto e blocca. Al minuto 34 arriva il raddoppio rossoblù: Marchionni dalla sinistra serve Carbonelli che da buona posizione non sbaglia. Nel recupero angolo di Sarritzu, colpo di testa di Diarra che esce fuori. Il primo tempo si chiude con i locali in vantaggio per 2-0. In apertura di ripresa L’Aquila vicino al tris: Diarra per Carbonelli che ha una palla d’oro sui piedi, ma attende troppo per calciare e sciupa. Ci prova anche Santirocco, sfera sul fondo. Poco prima della mezz'ora tiro cross di Scimia che colpisce l’incrocio dei pali. Lo stesso Scimia centra un nuovo legno con un bellissimo tiro a giro pochi minuto dopo (37'). Tre minuti dopo altra occasione per L’Aquila: sugli sviluppi di una punizione, nuovo tiro a giro, questa volta di Corticchia, che termina all’esterno. L'ultima azione degna di nota è la conclusione dello spoltorese Selvallegra che però non inquadra lo specchio della porta. Termina così 2-0 per i padroni di casa che salgono a quota 19 punti. Spoltore si ferma invece a dieci punti. Domenica prossima nuovo impegnativo match contro la capolista Giulianova sconfitta oggi in casa dalla Santegidiese.

Amareggiato a fine gara mister Daniele Di Camillo. "Prima della partita ero fiducioso di poter fare bene. Invece non abbiamo giocato bene. Quando la squadra non va la colpa è sempre mia. Evidentemente non sono riuscito a far capire che tipo di partita dovevamo fare. Domenica prossima contro il Giulianova dobbiamo fare meglio".

L'Aquila Spoltore 2-0: il tabellino

Reti: 15' Marchionni 33' Carbonelli

L'Aquila: Barbagallo, Bellardinelli, Corticchia (45'st Florindi), Cassese, Santirocco (21'st D'Ercole), Marchionni, Carbonelli, Sarritzu (26'st Rei), Tavoni (42'st Pietropaolo), Brunetti, Diarra (12'st Scimia) L. A disp. Mascolo, Scipioni, Miconi, Lorenzini. All. Epifani.

Spoltore: Palena, Rossetti, Zanetti, De Vincentiis (1'st Liguori), Buonafortuna (1'st Couriol), Terrenzio, Selvallegra, Tiberi (26'st Luciani), Pontillo (19'st Colasante), Planamente, Colecchia (44' Tahra) A disp. Bora, Gricia, Molinaro, Sborgia. All. Di Camillo.

Arbitro: Franchi di Teramo.