Eccellenza: Lanciano - Spoltore 0-1

Riecco lo Spoltore: a Lanciano la squadra di mister Di Camillo centra la terza vittoria consecutiva, mantenendo la porta inviolata e piombando di prepotenza a ridosso della zona play off a quota 22 punti. Decide il match una rete di Francesco Tiberi che festeggia al meglio il suo ventesimo compleanno. Al 'Di Vittorio' di Scerni gli azulgrana conquistano il terzo 1-0 consecutivo (quarto stagionale) al termine di una partita dove, soprattutto nella ripresa, hanno schiacciato sull'acceleratore in cerca del bottino pieno. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, l'unica azione degna di nota è la conclusione di Planamente che si è spenta di poco sopra la traversa, nella ripresa gli spoltoresi hanno alzato decisamente il baricentro. Luciani viene fermato al momento del tiro irregolarmente: il fallo sembra in area in di rigore, non per il direttore che assegna punizione dal limite dell'area di rigore. Colasante con una sforbiciata serve Tiberi che insacca in rete, Franchi interviene ancora una volta fischiando gioco pericoloso, tra le proteste ospiti. Ma il gol è nell'aria e arriva poco dopo. Lacirignola rinvia sui piedi di Pontillo che non si fa pregare e mette in azione il centrocampista, subentrato nel primo tempo a Tahra infortunato, che non sbaglia e deposita la sfera in fondo al sacco. Dopo il vantaggio gli ospiti controllano agevolmente il match e ingabbiano i rossoneri di casa. L'unica occasione dei frentani arriva in pieno recupero, con il colpo di testa di Leone che si spegne sopra la traversa. Troppo poco per impensierire l'attenta retroguardia spoltorese. "Tre punti importantissimi al termine di una partita equilibrata, dove però noi siamo stati più incisivi" il commento a fine gara di Daniele Di Camillo. "Il Lanciano si è dimostrata una squadra molto organizzata, Nella ripresa ho cambiato qualcosina che ci ha dato più imprevedibilità. Siamo stati più incisivi e non abbiamo rischiato praticamente nulla. Tre vittorie in tre gare danno morale ma ora non dobbiamo mollare. Bisogna essere concentrati fino alla partita del 22 dicembre. Poi ci riposeremo e tireremo le somme"

Lanciano Spoltore 0-1: il tabellino

Rete: 72' Tiberi

Lanciano: Lacirignola, Leone, Valdes, Mecarini, Lieggi (46° Rodriguez), Pastore (68° Bodo), Petagine, Gentile, Belloisi (84° Daleno) La Torre, La Notte (64° Fragassi). A disposizione: Pugliese, Iammarino, Cimino. Allenatore: Daleno.

Spoltore: Palena, Ricci, Zanetti, Ewansiha (66° Sborgia), Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Tahra (25° Tiberi), Pontillo (91° De Vincentiis), Planamente, Luciani(66° Colasante). A disp. Cipriani, Carusi, Couriol, Liguori, Gricia. All. Di Camillo.

Arbitro: Franchi di Teramo.

Ammoniti: Buonafortuna, Tiberi, Colasante (S).