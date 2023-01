Eccellenza, L'Aquila - Montesilvano 6-0

Partita senza storia al Gran Sasso d'Italia per il Montesilvano. La squadra di Antignani crolla sotto i colpi della capolista L'Aquila, che chiude il set sul 6 a 0 e sale a 50 punti in classifica, staccando l'outsider Angolana di 5 punti e restando con il fiato sul collo del Giulianova, che la insegue a 49. I pescaresi, però, devono pensare alla loro classifica: con 30 punti, i gialloverdi sono tre lunghezze sopra la sestultima, il Castelnuovo, e devono quindi riprendere in fretta la marcia verso quota 40 punti, il primo step per poter aspirare ad una salvezza tranquilla. Non era la gara dell'Aquila quella in cui conquistare i punti decisivi per la salvezza, ma lo svantaggio di 2 a 0 al 20' (doppietta di Shiba) ha reso impossibile ogni velleità di fare punti nel capoluogo d'Abruzzo. Tre gol per tempo e pratica fin troppo facile per la formazione di Massimo Epifani. Domenica prossima altra sfida durissima per i ragazzi di mister Antignani: allo Speziale arriva la vice capolista Giulianova. Serve una partita super per muovere la classifica.

L’AQUILA 1927 – MONTESILVANO 6-0: il tabellino

L’AQUILA 1927: Mascolo, Bellardinelli, Cassese, Marchionni (70′ Santirocco), Shiba (64′ Alessandro), Sarritzu, Mantini (76′ Rei), Tavoni (76′ Pietropaolo), Brunetti, Diarra (62′ Di Norcia), Massetti. A disp. Barbagallo, Scipioni, Sorrini, Lorenzini. All. Epifani.

MONTESILVANO: Mastrogirolamo, D’Alessandro (50′ Vanni), Cavallucci, Sammaciccia, Barbarossa, Maloku L., Maloku B., Balducci (57′ Centimo), Daka, Piovani, Buccione (46′ Mammarella). A disp. Ubertini, Iezzi, Di Tommaso, De Sanctis, Bassi, Margiotta. All. Antignani.

ARBITRO: Brozzoni di Bergamo.

MARCATORI: 8′ Shiba (L), 20′ Shiba (L), 37′ Bellardinelli (L), 54′ Massetti (L), 80′ Alessandro (L), 90′ Rei (L).