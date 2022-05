Eccellenza: il Penne chiude in casa, ma la testa è ai play-out

Sivilli di Chieti è l'arbitro designato per l'ultimo atto delle regular season del Penne, che domenica ospiterà il Pontevomano con la mente ormai già rivolta alla disputa dei play-out.

Gara più importante di quello che lascia intravedere la classifica: i ragazzi di Iodice infatti dovranno quantomeno difendere il quindicesimo posto dagli ultimi tentativi di assalto del Casalbordino, impegnato nello scontro diretto di Cupello. Servirà infatti almeno un punto ai biancorossi per blindare la posizione, e la conseguente disputa della semifinale playout con il vantaggio del turno casalingo e dei due risultati su tre a disposizione. In caso di sconfitta e contemporanea vittoria dei casalesi infatti, il Penne sarebbe scavalcato dai giallorossi che vantano una miglior differenza reti generale in campionato.

Gara dunque tutt'altro da snobbare quella che attende i ragazzi di mister Iodice al cospetto di un avversario protagonista di una rimonta stratosferica nel girone di ritorno, salvo con un turno d'anticipo dopo essere partito in maniera disastrosa, con zero punti collezionati nelle prime sette giornati.

Gialloneri allenati dall'ottimo Walter Piccioni e trascinati dalle reti di bomber Polisena che sarà assente nel match del Colangelo causa cartellino rosso rimediato domenica contro il 2000 Calcio Montesilvano. Missione importante dunque quella di difendere il quindicesimo posto, poi tutti alla finestra almeno due settimane ad attendere i risultati delle abruzzesi dalla D: Chieti e Castelnuovo (soprattutto) ancora in bilico ai margini della zona play-out, le ultime giornate saranno decisive per capire quante squadre saranno, loro malgrado, coinvolte negli spareggi salvezza.

Il rischio resta sempre quello di un'ulteriore retrocessione di compagine abruzzese della D che di fatto renderebbe necessario l'allargamento degli spareggi, con ben cinque retrocessioni dal torneo di Eccellenza.

Fischio d'inizio previsto per domenica alle 15 al "Colangelo".