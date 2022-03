Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara - Torrese 1-2

Termina 1-2 il posticipo della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza tra Il Delfino Curi Pescara e Torrese. Vittoria fondamentale in casa Torrese che ritrova il successo esterno che mancava dal 30 gennaio. Sconfitta immeritata in casa pescarese per quanto visto nell'arco dei 90 minuti.

Cristofari rinuncia a Santirocco e Gentile e punta sul trio Antichi-Di Francesco-Festa. Bonati risponde con il solito 4-2-3-1, inizialmente in panchina Massa sostituito da Di Stefano.

Primo tempo piuttosto spento, al settimo Mastrilli apre il piattone, il colpo di testa di Antichi non è potente. Un minuto più tardi e gli ospiti passano, gran lavoro di Festa che rientra sul destro e con l'aiuto del palo batte Calore per lo 0-1.

La reazione pescarese è timida, al quattordicesimo tiro da fuori di Marzucco, para facilmente Abate. Poi è Falco a provarci in girata, provvidenziale una deviazione della retroguardia giallorossa.

L'ultima sortita da annotare è per la Torrese, con Mastrilli che dribbla elegantemente e con il destro testa i riflessi, presenti, di Calore.

Con le immagini di Simone Luciani, la partita stenta a decollare: prima Antichi, poi Festa non riescono a graffiare come vogliono ed a trovare il gol del pareggio è Il Delfino Curi al ventesimo: contropiede magistrale Gobbo-Falco-Massa, quest'ultimo riceve a tu per tu con Abate e di destro lo batte per l'1-1.

Le occasioni sono poche ma i gol sono tanti: dieci giri di lancette più tardi, cross dalla destra per la zampata vincente di Selmanaj a cui Calore nulla può: è 1-2.

La reazione pescarese è tutta sulla girata di Rosini che con il destro va vicinissimo al bersaglio grosso.

Dopo cinque minuti di recupero, termina dunque così, Torrese che sbanca l'Antistadio Flacco di Pescara.

Il tabellino

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Polletta (9'st Cozzi), Lupo, Sabatini, Tankuljic, Marzucco, Tamborriello (43'st Sciamanda), Falco, Gobbo (29'st Rosini), Di Stefano (11'st Di Giovacchino), Pastorini (17'st Massa). A disp. D'Intino, Palmisano, Luiso, Palmaricciotti. All. Bonati (squalificato, in panchina Spinozzi).

Torrese: Abate, Brattelli, Mastrilli, Di Nicola, Di Lallo, Mboup, Mosca, Di Federico, Antichi (34'st Gentile), Di Francesco (6'st Selmanaj), Festa. A disp. Camaioni, Di Loreto, Restaneo, Tini, Cintioni, Santirocco, Giancarli. All. Cristofari.

Reti: 8'pt Festa, 20'st Massa, 29'st Selmanaj.

Note: ammoniti Di Francesco, Di Nicola, Mosca, Mboup. Recupero 1'pt, 5'st.