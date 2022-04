Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara - Sambuceto 1-1

Ranieri nel finale risponde a Massa: al Flacco di Pescara termina 1-1 tra Il Delfino Curi Pescara e Sambuceto, con Il Delfino Curi che avvicina sensibilmente la salvezza, Sambuceto ancora in piena lotta.

Bonati torna in panchina ma deve far a meno dello squalificato Gobbo, ritrova Giannini in difesa mentre Di Stefano completa il tridente con Falco e Di Giovacchino alle spalle di Massa. Ronci senza Pellecchia, rinuncia anche a Micciché con Bruni-Ranieri-Palumbo davanti. Per vedere la prima occasione bisogna aspettare precisamente 23 minuti, Ranieri si smarca dal limite, tiro che viene deviato in corner. Al 29' slalom di Tankuljic che fa tutto bene saltando diversi avversari, poi il destro facile per De Deo che para a terra. Subito dopo ancora Ranieri si smarca in area, provvidenziale, come un gol, l'intervento di Giannini che si immola al momento del tiro. Al 35' ancora Sambuceto, traversone dalla sinistra con Bruni che da ottima posizione spara alle stelle. La grande occasione nel finale di tempo per Il Delfino Curi, Massa apre per Falco, tiro con la traversa a dire di no.

Nella ripresa al quarto ci prova Marfisi, risponde attento Calore, poi è la volta di Bruni che dal limite non trova la porta.

Al minuto 23' della ripresa calcio d'angolo dalla destra, preciso con Massa che impatta in gioco aereo e batte De Deo per l'1-0.

Il Sambuceto non riesce ad incidere, Falco al 73' non trova la porta mentre qualche minuto più tardi contatto tra un difensore pescarese e Micciché, i viola richiedono un penalty, impassibile Arnese di Teramo. Delfino che rimane in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione comminata a Tankuljic, si accende Micciché con due tiri che prima non trova il montante, poi vede la schiena di un difensore pescarese a dir di no. All'ultimo istante grande azione di Ranieri che converge da destra verso il centro, tiro con il mancino a trovare l'angolo giusto ed è 1-1. Dopo 6 minuti di recupero, termina dunque così, pareggio giusto tra due formazioni agguerrite.

Il tabellino