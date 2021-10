Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara vuole continuare la sua corsa

Teramani ancora a secco di punti nelle prime tre giornate e sono queste magari le maggiori insidie della gara: la voglia di rivalsa di una squadra che ha bisogno di punti fondamentali per la salvezza, a maggior ragione in un campo ostico per terreno e dimensioni.

Per l'occasione, abbiamo ascoltato la colonna portante della linea difensiva, Andrea Giannini che ci ha raccontato come "Non possiamo essere soddisfatti del risultato di sabato scorso anche se, per come si era messa, siamo stati bravi e fortunati a trovare il pareggio. Anche con il Pontevomano dobbiamo ripartire dagli ultimi minuti di sabato scorso. Sicuramente sarà una partita diversa dall'ultima per vari motivi, ma a Villa Vomano non è mai facile. Basti riguardare la nostra partita dell'anno scorso per capire".