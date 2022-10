Eccellenza: il 2000 Calcio Montesilvano verso il big match contro L'Aquila

Il big match si gioca alla rovescia: il 2000 Calcio Montesilvano di mister Antignani domani pomeriggio allo Speziale ospita la corazzata L'Aquila, guardandola dall'alto dei suoi 10 punti che le consentono di tallonare le prime in classifica. I rossoblu del capoluogo sono ancora indietro, a quota 7, costretti a inseguire il vagone delle migliori di questo avvio di campionato.

Antignani riparte dalla vittoria di Nereto, prima di concentrarsi sul big match di domenica con L’Aquila. “I ragazzi sono stati bravi nei primi 20′ a sbloccarla e raddoppiare. Non mi è piaciuto l’atteggiamento successivo perché ci siamo seduti a vedere la partita. Ne abbiamo parlato in settimana, i ragazzi hanno recepito il messaggio e siamo andati oltre. Ci tenevamo come gruppo squadra e staff tecnico a dedicare la vittoria al Presidente Vellante”, ha detto il 40enne allenatore teatino.

Sul match d’alta quota di domani pomeriggio: “Sento spesso in tv dire che con L’Aquila, Giulianova e altre squadre di vertice tutte fanno la partita della vita. Ci tengo a dire che noi sappiamo bene che dobbiamo fare la cosiddetta partita perfetta ma tutte le domeniche, che ci sia L’Aquila come qualsiasi altra squadra del campionato. Per raggiungere l’obiettivo e fare punti c’è bisogno del 100% ogni settimana. Abbiamo massimo rispetto dell’Aquila e se loro saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano”.

In arrivo un trittico delicato. “Avevo chiesto ai ragazzi di fare 10/12 punti nelle prime quattro giornate per giocarci a testa alta le partite con L’Aquila, Giulianova, Torrese, Santegidiese e Sambuceto di ottobre. Non siamo una seria candidata ai playoff ma dobbiamo raggiungere quota 40 punti prima possibile”.

In lontananza lo scoglio Giulianova per la Juniores. “Andremo a giocare a Giulianova la prima di tre partite contro di loro (una con la Juniores, una in coppa e una in campionato). I ragazzi si sono allenati bene, abbiamo fatto una partitella tra di noi lunedì scorso dopo aver constatato l’assenza del Nereto. Ricordo la sofferta vittoria della passata stagione nonostante loro fossero sotto età. La società del Giulianova lavora molto bene con i giovani e sono convinto che anche

per questa stagione avranno le giuste carte per far bene”.