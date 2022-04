Eccellenza: il 2000 Calcio Montesilvano ricaricato dalla sosta

Domenica prossima in casa contro il Casalbordino, potrebbe già festeggiare per una salvezza meritata e ottenuta "virtualmente" già da settimane. Il 2000 Calcio Montesilvano è arrivato all'ultima curva della sua corsa: mancano tre punti per arrivare a quota 45 e chiudere i conti. Davide Antignani, artefice dell'impresa montesilvanese con un gruppo giovanissimo e compatto, riprende gli allenamenti dopo una settimana di riposo preziosa: "La sosta è stata utile per tornare tutti in regola con i recuperi e la situazione in classifica alla ripresa sarà più chiara in vista delle ultime giornate", ha detto Antignani. Non solo classifica, la sosta serviva a presentarsi tirati a lucido per le ultime tre giornate: "Avevo diversi ragazzi da recuperare, soprattutto i giocatori che lavorano e che avevano bisogno di tirare il fiato. Sono sei i ragazzi che lavorano e nell'ultimo periodo si erano allenati tre volte su dieci. Ora abbiamo una settimana per preparare la prossima poartita, che per noi sarà molto dura".

Antignani allena anche la Juniores, che si sta facendo valere nella seconda fase del campionato, anche se il tecnico evidenzia un punto debole dei suoi ragazzi: "I ragazzi spesso, quando sono avanti nel punteggio, allentano la tensione e si fanno rimontare, ma è normale per un gruppo di giovani... sono soddisfatto del lavoro che stanno facendo".