Eccellenza, Giulianova - Spoltore 2-0

Una sconfitta che sa di beffa. Lo Spoltore doma il Giulianova per ottantacinque minuti, sfiora il clamoroso vantaggio con la doppia occasione di Selvallegra, sventato da un superlativo Boccanera, e capitola poi nel finale con l'uno-due firmato Mastrilli-Rossi. In pieno recupero rosso diretto per Planamente per un'entrata su Barlafante.

Azulgrana in campo imbottiti di giovani come di consueto: Ricci, Luciani (2005), Planamente, Tiberi (2002) e Liguori (2003). Al quarto d'ora il primo intervento di Palena sulla bordata di Fermo. Al 24esimo sbandata difensiva giallorossa, Liguori però non ne approfitta e manda il pallone fuori. Poco prima dello scadere del primo tempo Palena si oppone ancora una volta a Fermo e poi con la manona devia il bolide di Mastrilli. Il tempo si chiude con un tiro di Planamente che finisce fuori.

Nella ripresa dopo pochi minuti occasionissima Giulianova. Calcio di punizione di Mastrilli dalla trequarti, sfera a Fermo che da buona posizione scarica in porta, gran intervento di Palena e sfera in corner. Al decimo Fioretti conclude alto. Passano tre minuti e Di Paolo, appena entrato, gira con il destro da buona posizione ma non inquadra lo specchio. Dopo la sfuriata iniziale gli uomini di Cerasi sembrano tirare i remi in barca e il neo entrato Selvallegra per poco non centra il colpo grosso. Doppia conclusione del numero venti da posizione ravvicinata ma un sontuoso Boccanera si oppone in entrambe le occasioni. Portiere di casa che propizierà più tardi anche il vantaggio del Giulianova. Da un suo rilancio infatti parte il contropiede che porterà al gol di Mastrilli. Due minuti più tardi Rossi chiude il match. Un uno-due che condanna lo Spoltore alla terza sconfitta nelle ultime cinque uscite, con la vittoria che manca ormai dal 15 gennaio (1-0 casalingo sul Fossacesia).

Giulianova- Spoltore 2-0: il tabellino

Reti: 85' Mastrilli 89' Rossi

Giulianova: Boccanera, Rinaldi (81' Bracciatelli), Barbarossa (57' Maffione), Fermo (81' Barlafante), Alessandretti, Di Giuseppe, Bana, Di Paolo Fed., Persiani (57' Di Paolo Fra.), Fioretti (76' Rossi), Mastrilli. A disposizione: D'Angelo, Iacovoni, Lenoci, Manari. All. Cerasi.

Spoltore: Palena, Ricci, Zanetti, Di Camillo, Buonafortuna, Terrenzio, Colecchia (60' Selvallegra), Luciani (79' De Vincentiis), Tiberi (73' Colasante), Planamente, Liguori (75' Rossetti). A disposizione: Marini, Ciccotosto, Ewansiha, Comignani, Pistola. All. Di Camillo (in panchina Alessandro Morelli)

Arbitro: Francesco Battistini di Lanciano

Ammoniti: Zanetti, Terrenzio, Di Camillo, (S), Alessandretti, Rossi (G). Espulso: Planamente (S).