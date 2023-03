Eccellenza, Giulianova - RC Angolana 3-1

Nella 28a giornata d’Eccellenza, il Giulianova vince e convince contro la RC Angolana: al Fadini finisce 3-1. Decisiva una partenza sprint dei giallorossi che nel primo quarto d’ora siglano due gol con Alessandretti e Barlafante. Nella ripresa, l'Angolana cerca di attaccare a trazione anteriore ma gli uomini di Cerasi chiudono i conti con Persiani. A nulla vale, se non per il tabellino, il gol di Pendenza proprio al novantesimo. La classifica ora recita Giulianova a più sei dalla RC Angolana, che nel prossimo turno affronterà la Torrese al Petruzzi.

La partita

Partono forte i padroni di casa ed al 5’ Di Paolo sfiora il gol: bella sterzata dal vertice dell’area e botta forte ma centrale, disinnesca Colantonio con un intervento super. Il numero 1 nerazzurro non può nulla sugli sviluppi del corner conseguente, quando Alessandretti svetta dall’altezza del primo palo e di testa gonfia la rete per l’1-0. Avvio difficile per la squadra di Miani, che al 14’ è sotto di due: sgusciano via sulla catena sinistra i padroni di casa, pallone a rimorchio per Barlafante che da due passi deposita in porta. Gli angolani provano a limitare i danni. I giuliesi allora si fanno rivedere con Di Paolo, il quale si mette in proprio, prende la mira e dai venticinque metri lascia partire una conclusione che rimbalza proprio davanti a Colantonio, bravo a distendersi ed a dire di no. Al rientro dagli spogliatoi Miani effettua un triplo cambio e ridisegna l’assetto tattico. Dentro Kucherenko, Tommaselli e Ciarcelluti. Prova ad attaccare la formazione pescarese, ma il Giulianova si difende ordinatamente ed a metà ripresa cala il tris: lancio lungo a scavalcare la retroguardia nerazzurra, Persiani sguscia via ad un difensore e si ritrova occhi negli occhi con Kucherenko, infilando in diagonale rasoterra. Nel finale Memmo rileva Montiel, e nell’ultimo minuto di partita segna Pendenz, che rende meno ampio il passivo. Cross dalla sinistra di D’Ercole, il numero 9 sguscia sul primo palo e di testa supera Biccanera.

Giulianova - RC Angolana 3-1: il tabellino

Giulianova: Boccanera; Lenoci, Maffione, Di Paolo Fed. (31’ st Cerasi), Alessandretti, Rinaldi, Persiani (34’ st Iacovoni), Di Giuseppe, Di Paolo Fra. (41’ st Rossi), Barlafante (8’ st Fermo), Mastrilli (17’ st Barbarossa). A disposizione: D’Angelo, Bana, Bracciatelli, Fioretti. All. Saccomandi.

Renato Curi Angolana: Colantonio (1’ st Kucherenko); Scurti, D’Ercole, Cichella, Pastafiglia (1’ st Tommaselli), Fabrizi, Di Nicola, Gobbo (20’ st Ucci), Pendenza, Marcucci (1’ st Ciarcelluti), Montiel (39’ st Memmo). A disposizione: Reale, Pierfelice, Morelli, Tidiane. Allenatore: Miani.

Marcatori: 6’ pt Alessandretti, 14’ pt Barlafante, 23’ st Persiani, 45’ st Pendenza.

Ammoniti: Di Giuseppe, Rossi (G); Pastafiglia, Pendenza (RCA).

Arbitro: Orlandi di Siracusa.