Eccellenza: Giulianova - 2000 Calcio Montesilvano 5-1

Nella 31a giornata del campionato di Eccellenza, il Giulianova vince e convince per 5-1 contro il 2000 Calcio Montesilvano. Una partita senza storia, con i padroni di casa avanti 4 a 0 già all'intervallo. Nella ripresa, l'orgoglio pescarese con il gol di Barbarossa ad inizio del tempo, ma non basta per riaprire il match. Allo scadere il punto esclamativo dei giuliesi con Persiani. Una domenica da dimenticare per i gialloverdi di Montesilvano, fin qui protagonisti di un campionato super.

Nel prossimo turno i ragazzi di Antignani torneranno in casa allo Speziale per affrontare il Casalbordino: potrebbe essere il giorno della festa salvezza.

Il tabellino

Reti: 7′ pt e 34′ pt Di Paolo, 14′ pt Buonavoglia, 32′ pt Giglio, 45′ st Persiani (G); 2′ st Barbarossa (M)

Giulianova: Boccanera, Lenoci (26′ st Di Giuseppe), La Barba, Giglio, Rinaldi, Sciarretta, Buonavoglia (16′ st Persiani), Traini, Di Paolo F. (43′ st Elia), Cerasi (16′ st Fall), Barlafante (16′ st Cissé). A disposizione: Di Giovannantonio, Cappelli, Barbarossa, D’Angelo.

Allenatore: Cerasi

Montesilvano: Ubertini, L. Maloku, Cavallucci (1′ st Vedovato), Sammaciccia, Marcedula, Barbarossa, B. Maloku (35′ pt Fidanza), Tassone (23′ st Iezzi), Petito, Marrone (35′ pt Mammarella – 33′ st Daka), Maiorani. A disposizione: Sagazio, De Marco, Piovani, Bassi.

Allenatore: Antignani

Ammoniti: Sciarretta, Di Giuseppe (G); Marrone, Barbarossa (M)

Arbitri: Cavacini di Lanciano coadiuvato da Alonzi di Avezzano e Colonna di Vasto