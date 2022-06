Eccellenza: nasce Il Delfino Curi Angolana

Nasce una nuova realtà del calcio pescarese: è Il Delfino Curi Angolana. La novità sarà ai nastri di partenza della stagione 2022/2023 nel campionato di Eccellenza. Al Delfino Curi Pescara si aggiungerà anche la realtà di Città Sant'Angelo dei presidenti Spinelli e Bankowski.

Tre realtà con pari quote al 33%: Paluzzi, il gruppo Curi di Claudio Croce e altri soci, Bankowski-Spinelli.

"Con i proprietari della RC Angolana si sono creati i presupposti per realizzare un unico progetto, riunire le due Renato Curi che si erano divise in passato e far collaborare due Comuni importanti come Pescara e Città Sant'Angelo, in cui il calcio e in particolare quello giovanile hanno una tradizione importante", le parole di Claudio Croce a Rete8.

Nel torneo 2022/2023 quindi ci sarà una sola squadra in Eccellenza, che giocherà al Comunale "Petruzzi" di Città Sant'Angelo. In panchina ci sarà ancora Guglielmo Bonati.

"L'idea è di giocare allo stadio angolano - ha detto l'avvocato Claudio Croce - , a Pescara svilupperemo il progetto del settore giovanile e lì avremo il campo di riferimento del vivaio, mentre prima squadra e alcune formazioni giovanili giocheranno a Città Sant'Angelo. Sarà una collaborazione ampia, fatta da uomini di calcio: ognuno cercherà di portare avanti il progetto. Unendo le forze, incrementeremo i punti di scuola calcio e il settore giovanile sarà il fiore all'occhiello della società. Parteciperemo ai campionati regionali Under 19, Under 17 e Under 15, in età e sotto età. L'obiettivo è portare i nostri ragazzi in prima squadra".

Quinto Paluzzi entusiasta della novità: "Per oltre vent'anni ho fatto calcio da solo a Pescara, ma dall'anno scorso con l'arrivo di Croce e del gruppo Curi abbiamo avviato un percorso nuovo. Avevo bisogno di stimoli. Abbiamo incontrato Spinelli e Bankowski, con loro c'è stato accordo all'istante, con un abbraccio, senza mettere alcuna firma. Al pensiero di avere soci così importanti, mi sento piccolo piccolo. Ma ho ritrovato tanto vigore. Il Delfino Curi Angolana già mi suona benissimo".