Eccellenza, Fossacesia – Montesilvano 0-1

Nella prima giornata del girone di ritorno il Montesilvano sbanca il campo di San Vito Chietino per 1-0 grazie alle rete di Daka al fotofinish. Mister Antignani cerca continuità dopo il pari di Capistrello, in attacco Bassi e Piovani. In cronaca, la prima occasione è per il Fossacesia con il tentativo di Pascual che termina fuori misura. La risposta del Montesilvano è affidata a Balducci prima e Cavallucci poi ma in entrambe le circostanze la mira non è precisa.

Nella ripresa Montesilvano pimpante e subito vicinissimo al gol con la staffilata di Sammaciccia neutralizzata da un autentico miracolo di Amoroso. Il portiere si ripete poco dopo anche su Leonardo Piovani. Sul versante opposto Fiorotto con una splendida girata impegna Mastrogirolamo. La gara è ricca di spunti e al 90′ i leoni verdeoro passano: Sammaciccia verticalizza per Piovani, assist al bacio per il taglio di Daka che controlla e batte Amoroso. Secondo centro in campionato e pesantissimo per il classe 2002. Settimo risultato utile consecutivo per i verdeoro, che giovedì chiuderanno il 2022 in casa contro Il Delfino Curi Pescara.

Fossacesia – Montesilvano 0-1: il tabellino

Reti:45′ st Daka (M).

Fossacesia: Amoroso, Di Pasquale, Susi, Bertino, Caporale, Aquilanti, Pascual (30′ st Scarpari), Nogueira (30′ st Di Tommaso), Fiorotto (40′ st Tupone), Giovannelli, Arboleda. A disp. D’Orsogna, Salcuni, Tupone, Di Campli, Cercola, Masciangelo, Di Tommaso, Macannucco, Scarpari. All. Memmo.

Montesilvano: Mastrogirolamo, L. Maloku, Cavallucci, Sammaciccia, Alessandroni, Barbarossa, B. Maloku, Balducci, Piovani, Bassi (31′ st Daka), De Sanctis (21′ st D’Alessandro). A disp. Sagazio, Vanni, Di Renzo, Di Tommaso, Buccione, Lalli, Zuccarini. All. Antignani.

Ammoniti: Aquilanti, Fiorotto, Pascual, Scapari (F); Mastrogirolamo, Cavallucci, Sammaciccia (M).

Arbitro: Franchi di Teramo.