Eccellenza, contro il Fossacesia il "derby" di Tidiane

La RC Angolana pronta per la trasferta di domani pomeriggio contro l'Union Fossacesia rivelazione del campionato. Mohamed Tidiane, attaccante nerazzurro classe ‘04, non vede l'ora di fare la differenza in una partita per lui dal sapore speciale. Momo vive ad Altino, poco distante da Fossacesia. "Dopo il pareggio di Capistrello, già da martedì scorso ci siamo messi a lavoro per preparare nel migliore dei modi la partita contro il Fossacesia. Siamo una squadra che non molla mai e domenica l’abbiamo dimostrato. Diamo il 100% dal primo al novantesimo minuto, restando sempre sul pezzo. Mi sento bene fisicamente, sono pronto a dare il massimo ed aiutare il gruppo".

Che partita si aspetta contro i biancorossi della Costa dei Trabocchi, neopromossi ma già tra le grandi di questa Eccellenza? "Mi aspetto una partita dura, una vera e propria battaglia per novanta minuti. Loro, infatti, sono una buona squadra e giocano un bel calcio".

Tidiane ritroverà tanti amici. "Sì, abito vicino Fossacesia. Giocarci contro è sempre bello, domenica incontrerò tanti avversari che in realtà sono amici. Anche mister Memmo mi ha allenato nelle giovanili dell’Angolana, sarà sicuramente una bella partita".