Eccellenza Femminile: Cantera Adriatica Pescara, blitz a Tollo e fuga

Una vittoria pesante, forse pesantissima. La Cantera Adriatica Pescara sbanca anche il campo della Tollese con una vittoria stretta nel punteggio (1-2) ma non nei contenuti tecnici, fisici e caratteriali visti in campo. Le biancazzurre di Alessandra Gabrielli vanno a segno con Fusco e Calvano, dopo essere andate in svantaggio con un calcio di punizione nel primo tempo.

Ma le pescaresi hanno reagito alla grande, trovando i gol per ribaltare il match, ma sbattendo anche contro un palo e una traversa, che avrebbero potuto rendere il risultato finale decisamente più largo e vicino alla realtà dei valori espressi dal campo.

Il successo di Tollo consente a Fusco e compagne di continuare la corsa solitaria in cima alla classifica, ora a +4 dall'Aquila, balzata al secondo posto dopo il successo sull'Olimpia e il pareggio casalingo a sorpresa del Campodipietra, contro l'altra aquilana, la Women Aquila Soccer.

La Tollese perde l'occasione per riaprire il campionato e viene agganciata al quarto posto dal Bellante. Le biancazzurre del presidente Giannetti nel prossimo turno (12a giornata) dovranno osservare un turno di riposo e la pressione sarà tutta sulle spalle dell'Aquila, chiamata a vincere la stracittadina del capoluogo per riportarsi a -1 dalle pescaresi e coltivare ancora delle residue speranze di promozione diretta in serie C. Alla ripresa, domenica 27 febbraio, la Cantera ospiterà il fanalino di coda Olimpia, ancora fermo a zero punti dopo dieci partite giocate.