Eccellenza Femminile, si giocherà a Penne la finale di Coppa Italia

Si giocherà domenica 8 maggio, alle 18:30, al Colangelo di Penne, la finale della Coppa Italia di Eccellenza Femminile 2021/2022.

A contendersela, sul nuovo manto in erba sintetica dello stadio vestino, la Cantera Adriatica Pescara, già vincitrice del massimo campionato regionale e promossa nella C nazionale, e il Bellante, che ha prevalso sulla Tollese in una combattuta semifinale.

Le pescaresi puntano ad uno storico double, ad un anno dalla nascita della loro realtà femminile, impegnata con successo anche nel campionato regionale di serie C di calcio a cinque (domenica al PalaSenna di Montesilvano, ore 15, la finale play-off contro il Centrostorico Montesilvano). Un gran lavoro, quello del presidente Massimo Giannetti e della allenatrice Alessandra Gabrielli, ex calciatrice di serie A al primo anno in panchina. Le grigioazzurre sono state già premiate per la promozione dal sindaco Masci a Palazzo di Città: l'anno prossimo rappresenteranno Pescara nel primo gradino del calcio femminile nazionale.

La sede

Il clou del calcio regionale torna sul prato dello stadio pennese, che già nello scorso ottobre aveva ospitato un appuntamento federale, il raduno della Rappresentativa Regionale Under 17, a conferma della crescente considerazione da parte della massima istituzione calcistica regionale.

A Penne ci saranno i vertici della Figc Lnd Abruzzo, a partire dal Presidente Ezio Memmo e dalla responsabile del Calcio Femminile Laura Tinari.

Appuntamento da non perdere, con ingresso libero, per una giornata che segnerà un'altra tappa formidabile della crescita del calcio femminile in Abruzzo.