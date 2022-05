Eccellenza Femminile, domani a Penne la finale di Coppa Italia

Si assegnerà domani pomeriggio, alle 18:30, sul neutro del "Colangelo" di Penne, la Coppa Italia di Eccellenza Femminile.

A contendersi il trofeo saranno la Cantera Adriatica Pescara e il Bellante: a fine partita (in caso di parità supplementari e rigori) le premiazioni in campo con il presidente del Comitato regionale Lnd-Figc, Ezio Memmo, la responsabile del Calcio Femminile, Laura Tinari, e l'intero direttivo.

Al termine del campionato regionale di Eccellenza Femminile, la Cantera Adriatica Pescara - al primo anno di vita - ha centrato la promozione in Serie C Nazionale, mentre le teramane hanno chiuso al quinto posto. Chi vince, accede anche alla fase nazionale della Coppa Italia di categoria.

Le due compagini si contenderanno l'ambito trofeo, che non viene assegnato ormai da tre anni, precedute dall'esibizione di bambine e ragazze della Teramo Calcio, impegnate in un allenamento. Impegno assolutamente da non perdere per tutti gli sportivi, che potranno assistere gratuitamente all'evento per cui non è previsto biglietto d'ingresso.

"In un momento di grande fermento del movimento femminile, quest'evento rappresenta una tappa fondamentale per la crescita anche a livello regionale, da noi in Abruzzo", ha detto Laura Tinari.