Eccellenza Femminile: la Cantera Adriatica Pescara ad un punto dalla promozione

Ad un punto dalla storia. La Cantera Adriatica Pescara sabato sera potrebbe essere già in Serie C, con un turno d'anticipo. La capolista del campionato di Eccellenza Femminile ha tre punti di vantaggio sulla sua diretta inseguitrice, L'Aquila 1927, che nel prossimo turno osserverà il riposo. Le pescaresi di Alessandra Gabrielli, invece, anticiperanno all'antistadio la penultima giornata (ore 18:30) contro il Bellante, quinto con 24 punti.

Basterà un pareggio per portarsi a +4 dalle aquilane e diventare così imprendibili negli ultimi 90' della stagione. Tutto pronto per una serata di grande festa, che consegnerà allo storia dello sport cittadino la squadra del presidente Giannetti, espressione di una grande realtà sportiva cittadina da 300 tesserati tra scuola calcio, tra squadre maschili e femminili di calcio e di calcio a cinque.

Decisiva l'ultima vittoria di domenica scorsa in trasferta contro il Pucetta per 1 a 0, firmata dalla solita implacabile Giulia Fusco, al 14° centro stagionale. L'Aquila fermata sul pari dal Campodipietra e scatto a +3 dalla seconda della Cantera. Una partita, ancora una volta, dominata al di là del punteggio striminzito, con un incrocio dei pali colpito da Cicala e un paio di salvataggi clamorosi della difesa marsicana.

La formazione della Cantera: Nardulli, Di Benedetto, Kovalenko, Gatta, Cicala, Irace, Masciulli, Tontodonati, Zito, Fusco e Calvano. In panchina: Stante, D'Amore, Bernardone, Caniglia, D'Ettorre, Serra, Masi e Di Fazio.

Nell'ultima giornata, in programma il 3 aprile, sperando che sia solo una formalità per le pescaresi, la Cantera giocherà in trasferta contro il Campodipietra e L'Aquila chiuderà in casa contro la Tollese. Ma la festa, quel giorno, potrebbe essere già andata in scena.