La Cantera Adriatica Pescara pareggia nel big match e mantiene la testa della classifica

Pareggio con qualche rimpianto, ma la testa della classifica è sempre in pugno. Le ragazze della Cantera Adriatica Pescara si fermano sul pari contro L'Aquila all'antistadione nel big match del campionato di Eccellenza Femminile valido per la prima giornata di ritorno.

Le giocatrici biancazzurre devono accontentarsi dell'1 a 1 contro le rivali per la promozione in serie C, ma ai punti avrebbero sicuramente meritato di più. E possono anche recriminare per un gol annullato.

Distanza dalla diretta inseguitrice mantenuta (+4), nonostante i due pareggi consecutivi. Ferma la Tollese, che ha osservato il turno di riposo e resta a -5 dalle pescaresi. Domenica prossima altra tappa decisiva per la promozione: le ragazze di Alessandra Gabrielli saranno impegnate proprio a Tollo in un altro scontro diretto.

Calciomercato: arriva Elisa Gigi Battaglia

Mentre prosegue la stagione super delle ragazze della Cantera, la società continua a crescere e aggiungere tasselli al suo organico: arriva la bomber di origine americana Elisa Gigi Battaglia, giocatrice di grande esperienza che ha militato in categorie importanti fino a raggiungere la Serie B con il Chieti, prima di fermarsi per un infortunio alla spalla. "Battaglia si aggiungerà al gruppo che sta già facendo benissimo nel campionato d’Eccellenza femminile", il comunicato ufficiale della società su Facebook.