Eccellenza Femminile: la Cantera Adriatica vince il recupero e blinda la vetta

Sulla carta doveva essere una partita senza storia. E in campo è andata proprio così, solo che le ragazze della Cantera Adriatica hanno sofferto più del previsto, chiudendo solo sul minimo vantaggio di 2 a 1, il derby cittadino di Eccellenza Femminile contro l'Olimpia, fanalino di coda del torneo ancora a zero punti dopo 12 giornate.

Partita strana, quella delle ragazze di Alessandra Gabrielli: tantissime occasioni da gol, ma porta avversaria stregata. Alla fine, è arrivato l'obiettivo grosso, quello che contava più di ogni altro a 5 turni dalla fine del campionato: il successo e altri tre punti in classifica. "Abbiamo dominato in lungo e in largo, ma il calcio è bello per questo", il commento social della società del presidente Massimo Giannetti.

A decidere la sfida un’altra doppietta della 22enne Camilla Masciulli, ancora una volta decisiva: i suoi due gol rispediscono a -4 la seconda in classifica, L'Aquila 1927, mentre Campodipietra, Tollese e Bellante al momento sono indietro a -8.

Domenica prossima la quintultima giornata delle grigioazzurre, in trasferta contro la Women L'Aquila, penultima con soli 6 punti in classifica. Altra chance per blindare il primato.