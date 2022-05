Eccellenza Femminile, la Cantera fa il double: dopo la promozione in C, anche la Coppa Italia

Al “Colangelo” di Penne, la Cantera Adriatica Pescara non fa sconti: al termine di una finale di Coppa Italia di Eccellenza Femminile tirata e combattuta, le ragazze di Alessandra Gabrielli battono di misura il Bellante (0-1) e portano a casa il trofeo. A decidere, la solita Giulia Fusco, leader e bomber delle pescaresi del presidente Giannetti. Dopo la gioia per la promozione in Serie C nazionale, le grigioazzurre alzano al cielo anche la Coppa. Non male, per essere una squadra al primo anno di attività... ora la sfida si chiama Coppa Italia nazionale. Nelle prossime settimane, la Cantera tornerà in campo per inseguire anche un incredibile triplete, prima di debuttare nel mondo del calcio femminile nazionale, nella prossima stagione.

Cornice di pubblico delle grandi occasioni e atmosfera festosa, allietata nel pregara da una “exibition” delle ragazze del settore giovanile femminile del Teramo Calcio. Presenti anche i vertici del calcio abruzzese, a partire dal presidente Ezio Memmo, passando per la Responsabile al Calcio Femminle Laura Tinari.

Il tabellino

BELLANTE: Antonelli, Nalesso, Rocci, Tomassetti El., Cuomo (Amante 8’ st), Bianconi, Tomassetti En., Di Lodovico, Neri (Giovagnoni 16’ st), De Remigis (Assogna 36’ st), Angelini. A disposizione: Lobolo, Massi, Sorce. Allenatore: Michela Di Lodovico.

CANTERA ADRIATICA PESCARA: Nardulli, Kovalenko, Cicala, Di Benedetto (Vianale 1’ st), Tontodonati, Calvano, Gatta, Ruggieri (Di Fazio R. 13’ st), Verzulli, Masciulli, Fusco. A disposizione: Gabrielli, Caniglia, Di Fazio P., Irace, Zito, Salzetta, Toro. Allenatore: Alessandra Gabrielli.

Arbitro: Elena Bomba (Lanciano).

Reti: Fusco 34’ st (C).

Ammonite: Di Benedetto (C), Rocci (B), Amante (B), Kovalenko (C), Di Fazio R. (C).

Note: Corner 2-1 per il Bellante Calcio Femminile. Precedenti: in campionato doppio successo delle pescaresi, sempre di misura (1-2 e 1-0).