Eccellenza Femminile, ecco data e sede della finale di Coppa Italia

Si assegna il primo titolo della stagione anche nel campionato di Eccellenza Femminile, ultimo tra i quattro campionati regionali di vertice ad assegnare la Coppa Italia. Tutto pronto, dunque, per la finale di Coppa Italia di Eccellenza Femminile, che vedrà L’Aquila 1927 e il Bellante Calcio Femminile contendersi il trofeo domenica 12 marzo, alle ore 15, allo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina. La finale si giocherà in gara secca: se al termine dei 90’ ci sarà risultato di parità, si giocheranno i tempi supplementari e si proseguirà con eventuali calci di rigore. A sfidarsi saranno due grandi protagoniste del campionato: le aquilane sono attualmente in vetta (con la Bacigalupo Vasto Marina), mentre le teramane inseguono la coppia di testa. Il Bellante è alla sua seconda opportunità di vincere l’ambito trofeo dopo aver disputato la finale anche nella passata stagione.

Soddisfatta dell’andamento della stagione e della qualità espressa finora dalle protagoniste dell’Eccellenza Femminile, la responsabile del settore del Comitato regionale LND Abruzzo, Laura Tinari: “La scelta di assegnare la prestigiosa Coppa Italia in uno stadio per noi importante, il Centro Tecnico Federale di Silvi, intende rinsaldare ancora di più il legame che stiamo creando tra la formazione calcistica e il campionato regionale di vertice femminile. Solo se la formazione tecnica e mentale delle ragazze partirà per tutte fin da piccole, potremo raggiungere il nostro obiettivo di creare una generazione di calciatrici abruzzesi forte, determinata ma soprattutto mentalizzata. La vincitrice della Coppa Italia avrà l’onore e l’onere di rappresentare l’Abruzzo in Italia. Teniamo moltissimo a questo aspetto perché per tutto il movimento femminile abruzzese rappresenta una nuova e importante occasione di visibilità”.

Positivo anche il giudizio del Presidente del Comitato, Concezio Memmo: “Il settore femminile rappresenta per la LND Abruzzo un grande investimento. Abbiamo iniziato a lavorare sul suo sviluppo fin dal primo giorno e domenica dopo domenica lo vediamo emergere. La finale di Coppa è sempre una festa e invito tutte le società, anche quelle che non giocheranno la partita, ad essere presenti perché anche loro possono dare un forte segnale con il solo esserci”.