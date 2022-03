La Cantera Adriatica Pescara a due passi dalla promozione

Quattro giornate al termine del campionato, un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici dell'Aquila 1927 e una certezza: la Cantera Adriatica Pescara è a 2 passi dalla promozione in serie C.

Dopo il successo nell'anticipo di ieri, sul campo del Women L'Aquila, per 3 a 0, le ragazze del presidente Giannetti sono certe di chiudere anche questo turno al comando dell'Eccellenza Femminile abruzzese. E la grande certezza è che, vincendo due partite nelle ultime quattro giornate, le grigioazzurre sarebbero aritmeticamente promosse nel campionato di serie C.

Domenica prossima, in casa contro il Bacigalupo Vasto Marina, Masciulli e compagne possono mettere l'ipoteca alla promozione, visto che poi alla terzultima giornata, da giocare in casa del Pucetta, potrebbero già staccare il pass per la categoria superiore. Il motivo? Facile: le rivali dell'Aquila 1927 dovranno osservare il turno di riposo alla penultima giornata, quindi hanno ancora solamente 9 punti a dispozione per tentare la rimonta. Alle rossoblu servirebbe un'impresa a questo punto della stagione. Domenica 27 marzo, la Cantera in casa contro il Bellante potrebbe finalmente brindare al salto di categoria, prima di chiudere il torneo in trasferta contro il Campodipietra, domenica 3 aprile.

Ieri proprio nel capoluogo l'ennesima prova di maturità delle ragazze pescaresi contro la Women L'Aquila: una bella partita tra due compagini che si sono affrontate a viso aperto. La Cantera Adriatica l'ha sbloccata solo a pochi minuti dal riposo con un eurogol di Tontodonati, segnato addirittura da centrocampo. In contropiede, nella ripresa, le due reti di Fusco che hanno consolidato la vetta per la capolista. E, poi, oopo la partita terzo tempo per tutti in una giornata in cui hanno regnato lo sport, l’amicizia ed il rispetto.