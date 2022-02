Eccellenza Femminile, la Cantera Adriatica è campione d'inverno

Un vero riconoscimento quello di Campionesse d’inverno che ieri la responsabile regionale Calcio Femminile, Laura Tinari, ha portato alle calciatrici della Cantera Adriatica Pescara nella loro “casa” all’antistadio Flacco. L’omaggio, una dotazione di palloni da gara, è stato consegnato come buon viatico per la seconda parte della stagione, dopo che nella prima parte le biancazzurre hanno dimostrato sul campo un rendimento da record.

"Il valore quotidiano delle nostre ragazze e delle nostre società va riconosciuto e premiato sempre, perché se la stagione sta proseguendo bene è per il grande impegno di tutti noi. - Ha dichiarato la responsabile del Calcio Femminile - Quello di Campionesse d’inverno è stato finora solo un riconoscimento informale, ma da questo campionato diventa anche un premio reale e utile. Anche questo è un modo per dare visibilità al calcio femminile e far sentire la vicinanza mia e della LND Abruzzo alle società. Faccio un plauso alle Campionesse d'inverno della Cantera Adriatica, capolista e semifinalista anche nella Coppa Italia”.

I numeri della capolista alla fine del girone di andata:?

22 punti conquistati su 24; 7 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte; 26 gol fatti, 5 gol subiti.