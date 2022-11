Eccellenza, Fabrizi si gode un'Angolana da sogno

L’Angolana vince e convince in quel di Sant’Egidio e si conferma la terza forza dell'Eccellenza. Un'altra domenica da sogno per i nerazzurri di Miani, che stanno lasciando ormai tutti a bocca aperta e di certo non sono più una rivelazione del campionato. Domenica scorsa tre gol in un campo difficile e partita archiviata con autorità. La prima delle tre marcature è stata realizzata da Mattia Fabrizi, un difensore col vizietto del gol. Per lui una settimana da incorniciare: "E’ stata una vittoria strameritata sotto tutti i punti di vista. Abbiamo approcciato bene al match e, come nella trasferta col Fossacesia, siamo rientrati nella ripresa molto concentrati perché ci aspettavamo la loro reazione. Siamo stati comunque bravi ad arginare le loro speranze di rimonta", ha detto il difensore angolano.

Gol e dediche

Merito del suo gol, che ha poi festeggiato con l'esultanza verso le persone più care che lo seguivano sugli spalti: "C’è stato un calcio di punizione dalla destra, battuto molto bene da Di Nicola. Ho capito che potesse arrivarmi il pallone quando ho visto che Montiel, che era davanti a me, sarebbe stato scavalcato. Lì ho compreso che potevo attaccare la sfera con decisione. Fortunatamente sono riuscito ad indirizzarla nell’angolino giusto. L’esultanza? Sono andato a dedicare il gol verso la tribuna, perché oltre mio padre e la mia ragazza c’erano anche due miei zii che sono venuti a trovarmi. E’ stato bellissimo".