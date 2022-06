Eccellenza: Di Giovacchino del Delfino Curi Pescara in prova con l'Atalanta

Proseguono i provini per Mattia Di Giovacchino, difensore classe 2005 del Delfino Curi Pescara. Dopo gli stage con Verona e Cremonese, è ancora la serie A a seguire con interesse l’esterno destro pescarese, impegnato a Zingonia fino a venerdì prossimo con la formazione Under 18 (classe 2004) allenata da Giovanni Bosi (ex calciatore professionista con Ascoli e Treviso e già sulle panchine di Pordenone, Treviso e Primavera del Palermo), con cui sta disputando il Trofeo Dossena, che vede impegnate – oltre alla Dea – anche le formazioni di pari categoria di Monza, Cremonese, Brescia, Como e Lugano.

Ieri sera Di Giovacchino ha fatto il suo debutto da titolare, con la maglia nerazzurra numero 2: una prestazione subito di spessore, nonostante fosse il più piccolo in campo tra i bergamaschi.

“Ho giocato prima da terzino destro nella difesa a quattro, poi da braccetto destro con il passaggio alla difesa a tre. Qui è fantastico: il centro sportivo è di un altro pianeta, un livello altissimo. Sto vivendo un momento magico che vorrei non finisse mai…”, racconta Di Giovacchino.

Ieri a Crema, contro il Monza è arrivato un pareggio senza reti, domani contro il Como, alle 21 a Bergamo, l’Under 18 dell’Atalanta si gioca il passaggio del turno nel Trofeo Dossena. L’altro girone vede in campo Cremonese, Lugano e Brescia.

Di Giovacchino sta convincendo per tenuta atletica e livello tecnico, in mezzo a ragazzi che vivono già una realtà professionistica. “Il livello è altissimo, ma sono stato in campo quasi per novanta minuti e mi sono sentito bene sotto tutti i punti di vista, considerando anche che giocavo con ragazzi che non conoscevo”.