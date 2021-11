Eccellenza: il 2000 Calcio Montesilvano re dei derby pescaresi

Il 2000 Calcio Montesilvano è il re dei derby pescaresi di Eccellenza. Nelle otto sfide di campanile già giocate finora nelle prime tredici giornate di campionato, la squadra di Antignani è quella che ha sbancato tutti i campi delle cugine: quattro derby, sempre in trasferta, e quattro vittorie. I derby pescaresi sono garanzia di incertezza e spettacolo, tanto che solo uno finora è finito in pareggio e nessuna delle sfide giocate è terminata senza gol. Queste le partite già andate in scena finora: Il Delfino Curi - Angolana 2-1; Spoltore - 2000 Calcio 1-2; Penne - 2000 Calcio 0-1; Angolana - Spoltore 1-4; Spoltore - Penne 2-1; Il Delfino Curi - 2000 Calcio 0-2; Penne - Il Delfino Curi 1-1; Angolana - 2000 Calcio 2-3.

Oggi la graduatoria particolare dei derby dice questo: 2000 Calcio Montesilvano 12 punti, Spoltore 6, Il Delfino Curi Pescara 4, Penne 1 e RC Angolana 0.

Ora la palla passa alle altre quattro pescaresi, chiamate a migliorare il loro score nella speciale classifica.

Domenica prossima potrebbe cambiare la situazione, ma non al vertice. Si giocano infatti nella 14a giornata sia Penne - RC Angolana, derby che è soprattutto un delicatissimo spareggio salvezza, che Spoltore - Il Delfino Curi Pescara, la sfida tra le migliori pescaresi della classifica generale di Eccellenza: Del Gallo con 20 punti, Bonati a 19.

Si riprenderà poi con le battaglie made in Pescara nel girone di ritorno: il 19 dicembre, prima giornata dopo il giro di boa, a Città Sant'Angelo andrà il scena il remake di Angolana - Il Delfino Curi Pescara per dare il via alla volata dell'Eccellenza.

Per ora, sotto il campanile di Montesilvano è Antignani a festeggiare. Nel ritorno giocherà tutti i derby in casa, ma questo per ora non è un vantaggio, visto che i suoi raccolgono più in trasferta che tra le mura amiche...