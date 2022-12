Eccellenza, derby pescarese tra Montesilvano e Delfino Curi Pescara

Squadra in casa

Squadra in casa 2000 Calcio Montesilvano

Vigilia di Montesilvano – Il Delfino Curi Pescara, ultimo match del 2022 per la squadra di Davide Antignani, che vuole vincere il derby pescarese domani e festeggiare con i suoi ragazzi un altro anno d'oro della squadra gialloverde, reduce dalla vittoria contro il Fossacesia. “Sapevamo di dover affrontare una delle squadre più in forma del campionato, costruita per fare bene. I miei ragazzi hanno fatto una grande partita, con caparbietà, cattiveria e cinismo sul pallone che ci ha portato i tre punti al 90′. Ci siamo difesi bene, creando le nostre occasioni”.

Antignani elogia Daka: “Davide ci ha abituato a giocate di grande qualità, ormai non è più una sorpresa”.

Domani pomeriggio c’è il Delfino Curi di Bonati. “Un derby è sempre un derby, le partite vanno giocate con la giusta intensità e furore agonistico. Ma fuori dal campo ci si saluta e abbraccia sempre, soprattutto ora che siamo a Natale. Sarà una partita bella contro un’altra squadra forte e in salute. Ci faremo trovare pronti”.

Anche la Juniores sugli scudi. “Mi fa felice che abbiamo potuto inserire anche dei ragazzi dal gruppo allievi, che tra l’altro si sono comportati benissimo. E’ la dimostrazione che teniamo tanto a valorizzare il lavoro dei tecnici del settore giovanile. La vittoria è stata larga ma mi preme sottolineare maggiormente che nell’anno solare 2022 abbiamo perso solamente due partite. I ragazzi crescono all’ordine del giorno ed è un aspetto gratificante per me e per la società”.