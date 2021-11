Il dottor Giannini vuole un derby da 110 e lode

Protagonista in campo e sui libri: dopo aver conseguito la laurea in Fisioterapia, Andrea Giannini è alla caccia, a Spoltore, della settimana perfetta. "Mi sono laureato in fisioterapia con votazione 108/110 dopo 3 lunghi ed intensi anni di studio e calcio - ha dichiarato Giannini, che poi continua - È stata una sensazione unica che ancora oggi non riesco a realizzare in pieno data la mole di emozioni, positive e negative, di questi anni. Ammetto che non è stato facile unire l'attività sportiva con le attività del mio percorso di studi, soprattutto per aver dovuto "sacrificare" alcune attività ludiche".

I ringraziamenti alla famiglia e il futuro: "Ringrazio l'educazione e la dedizione che mi sono state trasmesse dalla mia famiglia e che sono riuscito a coltivare dentro me. Sinceramente non so cosa mi riservi il futuro e nemmeno cosa aspettarmi, so solo che finché mi diverto e finché ne ho la possibilità continuerò a giocare a calcio, che è sempre stata e continua ad essere la mia passione".

I pescaresi, nella quattordicesima giornata di Eccellenza, verranno ospitati dagli azulgrana di mister Del Gallo nel derby tutto pescarese. Spoltoresi avanti in classifica di un solo punto (20 contro 19) ma sono solo 4 quelli conquistati dagli uomini di Bonati negli scontri con le cugine. Su questo trend interviene ancora il classe '97 "Mi aspetto una bellissima gara da vedere e da vivere. Entrambe le squadre daranno il massimo per portare il risultato a casa. Finora nei derby non ci è andata bene ma già da domenica ci impegneremo per invertire questo trend".

Al Caprarese di Spoltore, dirigerà l'incontro Pietro Sivilli di Chieti, fischio d'inizio alle ore 14:30.