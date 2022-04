Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara - Spoltore 0-2

Con due eurogol di Tiberi, lo Spoltore vince a Pescara contro Il Delfino Curi Pescara. Decisiva la doppietta del classe 2002 nella ripresa.

Venendo al match, Il Delfino Curi alla seconda settimana senza mister Bonati sostituito dal suo vice Spinozzi si schiera con un 4-2-3-1 con Massa falso nove. Spoltore di Di Camillo si affida ai giovani: Planamente e Colecchia i terminali offensivi.

Partita che in realtà stenta a decollare, al terzo percussione di Falco dalla sinistra ma il successivo tiro è facile preda di Palena; All'undicesimo traversone di De Vincentiis, deviazione di Lupo che centra Calore rischiando di inserire la palla nella propria porta.

Tanta densità a centrocampo, al venticinquesimo triangolazione in grande stile Massa-Tamborriello con quest'ultimo che conclude di prima intenzione senza impensierire l'estremo ospite.

Un'occasione per parte prima di far scendere i titoli di coda sulla prima frazione, Planamente da punizione non incide mentre Gobbo, ottimamente servito dalla sinistra, mastica il pallone e sciupa una potenziale occasione da rete.

Nella ripresa i ritmi appaiono bassi sin dalle prime battute: al settimo Massa tira dritto per dritto, trova una deviazione e calcio d'angolo. Per trovare una nuova occasione da rete bisogna attendere precisamente sedici minuti: è l'occasione giusta, percussione poderosa di Tiberi che arriva a tu per tu con Calore e lo fredda con un preciso tiro che porta lo Spoltore in vantaggio. Il Delfino Curi risponde prima con Di Giovacchino che da fuori area, al volo, vede la sua conclusione sorvolare sopra la traversa; poi con la doppia conclusione Massa-Gobbo, entrambe disinnescate da un attento Palena. Nel momento di maggior pressione pescarese, Tiberi trova il pallone dai 20 metri e con il destro trova il sette: doppietta e partita in ghiaccio.

La reazione pescarese tarda ad arrivare e dopo 4 minuti di recupero, Spoltore sbanca Pescara e torna a sperare alla salvezza diretta.

Il tabellino

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Polletta, Lupo (41'st Palmisano), Sabatini, Tankuljic (39'st Cozzi), Tamborriello (27'st Pastorini), Marzucco, Di Giovacchino, Falco (20'st Di Stefano), Gobbo (36'st Sciamanda), Massa. A disposizione: D'Intino, Luiso, Rosini, Di Stefano, Palmaricciotti. Allenatore Spinozzi.

Spoltore: Palena, Connestari, Zanetti, Di Camillo, Di Tanna, Ewanshia (28'pt Sborgia), Colecchia (32'st Selvallegra), Belli, Colasante (41'st Orlandi) , Planamente, De Vincentiis (11'st Tiberi).

A disposizione: Cipriani, Ricci, Zazas, Marcotullio, Chiacchiaretta. Allenatore Di Camillo.

Arbitro: Marchetti di L'Aquila (Terrenzi-Giampietro, Pescara).

Rete: 23'st e 38'st Tiberi.

Ammoniti Lupo, Planamente, Belli, Gobbo, Di Camillo, Tankuljic. Recupero 2'pt, 4'st