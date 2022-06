Eccellenza: un portiere del Delfino Curi Pescara in prova alla Juventus

Dopo le soddisfazioni raccolte con il 2005 Di Giovacchino, in prova prima al Verona e poi alla Cremonese (e forse a breve con un altro club di A), il Delfino Curi Pescara continua a raccogliere i frutti del grande lavoro svolto in questi mesi a livello giovanile per la crescita dei suoi ragazzi.

La prossima settimana il portiere classe 2008 Filippo D’Emilio sarà due giorni a Vinovo, quartier generale della Juventus, per uno stage allo Juventus Training Center.

D’Emilio quest’anno ha difeso i pali della formazione Under 15 sotto età allenata da Gianfranco Norscia. Un gruppo che ha lavorato bene e in funzione delle prossime stagioni, ma ha già colpito gli addetti ai lavori per qualità del calcio proposto dall’esperto allenatore e dai suoi giovanissimi giocatori. Per il giovane portiere, decisiva la formazione sotto l'ala protettiva del preparatore Gianfraco Panei, una garanzia da anni nella crescita e valorizzazione di intere generazioni di numeri uno.

Grande soddisfazione per la società pescarese e uno stimolo in più a continuare a investire e dare il massimo per la formazione dei giovani, sia dentro che fuori dal campo.