Il Delfino Curi Pescara domani anticipa contro il Pontevomano

Una vittoria per iniziare al meglio il 2022: trasferta a Casalbordino da incorniciare per gli uomini di Bonati che escono con i tre punti in tasca con la marcatura - di testa - di Paolilli a inizio ripresa.

L'imperativo è quello di continuare a macinare punti e staccarsi ulteriormente dalla zona rossa. Sul cammino pescarese il Pontevomano che domani, alle 15, nell'anticipo della 4a giornata di ritorno di Eccellenza, farà visita ai pescaresi al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.

"Il Pontevomano è totalmente diverso rispetto a quello affrontato all'andata - ha dichiarato il capitano dei pescaresi, il portiere Tomasch Calore - . Nella seduta di video analisi abbiamo analizzato come questa squadra sia cambiata tanto nel mercato, ha una unione di intenti e sappiamo quali sono le loro qualità. Stiamo lavorando per non farci trovare impreparati. Sarà una partita importantissima ed apertissima, è uno scontro salvezza".

Scontro salvezza, dunque tra la tredicesima e quattordicesima forza del torneo distanziate da soli 3 punti. La gara di andata terminò 0-1 a favore del Delfino Curi Pescara, con il rigore di Massa a decidere la contesa.

"Iniziare con il piede giusto dopo un mese di stop era importantissimo, sia per la fiducia in noi stessi, sia per la classifica - ha continuato il portiere classe 1997. L'obiettivo personale e di squadra è quello di migliorarsi, mantenendo la categoria e facendo meglio del girone di andata. Tendiamo ad arrivare il prima possibile a quei 43/44 punti per la matematica salvezza".

Gara affidata al fischietto perugino Frizza, coadiuvato da Colonna e D'Adamo di Vasto. Fischio d'inizio ore 15.