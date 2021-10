Il Delfino Curi Pescara, un derby per ripartire

Tra la voglia di tornare a guadagnare punti e quella di conquistare un derby: sono questi gli umori in casa Il Delfino Curi in vista del match di domani, alle 14:30 a Tollo, contro i cugini del Montesilvano 2000.

Una gara che dirà tanto, non solo in chiave di risultati ma anche e soprattutto in chiave mentale. Come reagirà la squadra alla prima sconfitta stagionale contro il Capistrello di mercoledì? "Una battuta d'arresto ci sta, ripartiremo proprio da li. Sereni e con tanta voglia di uscirne" ha dichiarato il gioiello 2001 Lorenzo Falco.

Battuta d'arresto arrivata in una delle trasferte più ostiche del torneo, quello di Capistrello, dove Giannini ha salvato la propria panchina proprio ai danni dei pescaresi.

8 gare, 13 punti un bottino comunque ottimo per una formazione che in mente ha un chiaro obiettivo: quello di salvarsi e divertirsi.

Medesimi obiettivi quelli di Antignani e co., due punti di ritardo in classifica, tanta voglia di stupire con lo stesso incipit pescarese: valorizzare i giovani.

Ed allora non potrà che essere una partita piena di colpi di scena, questa la analisi del jolly di Bonati, Lorenzo Falco che ha poi continuato affermando come "domenica, come mercoledì, incontreremo una squdra molto ostica. È un derby molto importante, il clima che si respira è molto sereno ma con la consapevolezza che la partita sarà dura".

La sfida personale con un ex compagno: "Conosco vari elementi, però l’unico che conosco bene è Paolo Tassone, siamo stati insieme in rappresentativa, è un buon giocatore molto rapido ed intelligente sul campo".

Poi ancora sulla gara: "Sarà una partita con un intensità altissima per quanto mi riguarda perché siamo due squadre giovani che lottano e corrono su ogni pallone quindi ci sarà da divertirsi".