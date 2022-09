Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara - 2000 Calcio Montesilvano 2-3

Sul neutro di Pianella il Montesilvano completa una rimonta da sogno sul Delfino Curi Pescara: da 2-0 a 2-3 per i ragazzi di mister Antignani, spinti da un super Petito in attacco.

La partita

Il Delfino parte fortissimo e al 16′ passa: punizione fantastica di Tamborriello che finisce sotto il sette. Nemmeno il tempo di metabolizzare l’1-0 che la squadra di Bonati raddoppia: Di Nisio se ne va indisturbato sulla sinistra, entra in area e trafigge Ubertini sul primo palo.

I verdeoro non si abbattono e accorciano le distanze: su uno spiovente dalla sinistra è Petito a metterci lo zampino per il momentaneo 2-1. La gara è godibile e ricca di spunti: Ubertini si oppone al colpo di testa di Lupo, sul finire del primo tempo il Montesilvano pareggia e dà una scossa alla partita: bordata dai 25 metri di Barbarossa che batte Calore alla sua destra.

Dopo l’intervallo gli ospiti ripropongono Mastrogirolamo tra i pali, Vedovato in difesa e Fidanza in avanti. Il secondo tempo vede la squadra di Antignani coprire meglio il campo. Al quarto d’ora, sponda di Barbarossa per Alessandroni che da due passi trova il gran miracolo di Calore. E’ il preludio al gol: assist del solito Barbarossa per la corsa di Petito, pallonetto sublime a superare Calore e rimonta completata. Reazione pescarese: tiro di Gobbo che viene smanacciato da Mastrogirolamo mentre Di Giovacchino, poco più tardi, strozza la conclusione. All’87’ espulso Tamborriello per doppia ammonizione mentre prima del recupero Bocchio approfitta di un errore di Alessandroni per presentarsi a tu per tu col portiere ma pecca di precisione. Nel recupero Paolilli stende Besim Maloku: è calcio di rigore. Dal dischetto Calore ipnotizza Petito ma non serve a nulla. Termina dunque 2-3 un derby pazzo con una super reazione dei leoni verdeoro.

Il Delfino Curi Pescara-Montesilvano 2-3: il tabellino

Reti: 16’pt Tamborriello, 18’pt Corsini, 21’pt Petito, 44’pt Barbarossa, 16’st Petito

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Di Giovacchino M.(25’st Mandrone), Lupo (32’st Paolilli), Greco, Gobbo, Sabatini, Tamborriello, Di Nisio (20’st Marzucco), Massa (13’st Di Giovacchino L.), Salvatore, Corsini (8’st Bocchio). A disp.: Petricca, Antonucci, Giuliodori, Scotti. Allenatore Bonati

Montesilvano: Ubertini (2’st Mastrogirolamo), Piovani (2’st Vedovato), Cavallucci, Barbarossa, Alessandroni, Maloku L., Maloku B., Sammaciccia, Petito, Bassi (25’st Daka), Centimo (2’st Fidanza). A disp.: Sandu, Di Tommaso, Mammarella, Buccione, De Sanctis. Allenatore Antignani

Arbitro: Sivilli di Chieti.

Note: angoli: 5-3; ammoniti: Gobbo, Maloku B., Cavallucci, Tamborriello, Daka, Salvatore, Maloku L., Vedovato. Espulso Tamborriello al 37’st per doppio giallo. Recupero: 1’pt, 5’st.