Eccellenza: Di Giovacchino del Delfino Curi Pescara in prova con la Cremonese

Mattia Di Giovacchino, classe 2005, capitano e pilastro della formazione Under 17 del Delfino Curi Pescara, allenata da Massimo Angelosante, dopo aver preso parte alla Lazio Cup con la Rappresentativa Nazionale Under 17 della Lnd, oggi ha iniziato un periodo di prova con la Primavera della Cremonese, società neopromossa in serie A.

Dopo gli stage organizzati dal club pescarese al Centro sportivo Vestina qualche settimana fa per mettere in mostra i migliori ragazzi delle giovanili davanti al massimo dirigente del vivaio della Cremonese, Giovanni Bonavita, è arrivata la chiamata per Di Giovacchino.

Calciatore moderno, capace di giocare sia da centrale, a tre o a quattro, che da terzino destro o esterno tutta fascia. Fisico longilineo, dinamico, bravo negli anticipi, ha una grande corsa ed è forte nei colpi di testa. Ha ancora margini di miglioramento importanti a livello tecnico e caratteriale, ma lo staff che lo allena quotidianamente assicura che ha anche la testa giusta per arrivare.

“E’ andata molto bene – il racconto di Mattia dopo l’allenamento – . Il centro sportivo è bellissimo, qui si allenano tutte le squadre. Ho svolto un allenamento con la Primavera. I ritmi erano altissimi, ma mi sono sentito bene e a mio agio nel contesto. L’allenatore, Elia Pavesi, mi ha mandato in campo subito anche se fossi il più piccolo, l’unico 2005. Ho incontrato il responsabile del settore giovanile Giovanni Bonavita, che era stato a Pescara a vederci”.

La sua esperienza con la Cremonese terminerà venerdì. Per il momento. “Sfrutterò ogni istante di quest’esperienza. Dopo aver lavorato con il Verona, lo scorso mese di aprile, poter continuare a fare queste prime esperienze con i professionisti è bellissimo. Ringrazio la società per aver dato queste opportunità”.