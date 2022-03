Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara - Capistrello 1-0

Un Delfino Curi Pescara cinico ed ordinato trova la quarta vittoria nel 2022 vincendo per 1-0 sul Capistrello. Primo tempo avaro di occasioni. A partire meglio è il Capistrello che crea un paio di occasioni importanti nei primi venti minuti: prima con Salvati che serve Di Girolamo che da pochi passi trova la pronta risposta di Calore. Poi è ancora l'estremo locale a superarsi per respingere la punizione di Cipriani.

Bonati cambia assetto, passa al 4-3-3 ed i pescaresi iniziano a prendere campo senza, però, creare potenziali occasioni da rete. I frutti vengono raccolti ad inizio secondo tempo: infatti al secondo minuto, un cross di Massa libera Pastorini che di testa impegna severamente Di Girolamo, sulla seguente ribattuta è decisivo il tiro al volo di Di Stefano per l'1-0. La reazione granata è fievole, De Meis testa i riflessi, pronti, di Calore. Poi l'ottima combinazione tra Gobbo e Massa con quest'ultimo che serve al centro Pastorini che viene anticipato sul più bello.

Al ventesimo, colpo di testa di Visconti che non trova la porta mentre nel finale vibranti le proteste pescaresi per un presunto fallo in area di rigore. Ma termina dunque così, un Delfino Curi che trova l'ennesima vittoria in questo 2022 e si allontana ulteriormente dalla zona rossa.

Il tabellino