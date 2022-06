Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara, primi innesti con Bocchio e Salvatore 

Primi movimenti di mercato per Il Delfino Curi Pescara, che proseguirà la sua avventura in Eccellenza nella prossima stagione senza l'unione delle energie con l'Angolana, annunciata qualche settimana fa. La società pescarese ha acquisito le prestazioni degli attaccanti Stefano Salvatore e Gabriel Bocchio Campagnol, rispettivamente dal Pescara e dal Lanciano. Il primo, classe 2003 è un jolly d'attacco utilizzabile sia come esterno che come riferimento centrale, proviene dalla Primavera del Pescara dove tra Primavera 1 e Primavera 2 ha realizzato 2 gol e servito 4 assist. Bocchio è una punta centrale brasiliana classe 2000, nonostante la giovane età ha esperienze nelle giovanili nel Redbul Brasile e nella Fiorentina Primavera; nell'ultima stagione ha iniziato la stagione in Serie D con il Sona dove ha realizzato un gol in 2 presenze, poi il trasferimento al Lanciano con le 13 reti collezionate.

Il premio

Il Delfino Curi Pescara è la seconda squadra dell'Eccellenza per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani: la società ha ricevuto il premio economico fissato dalla LND Abruzzo: 5mila euro. Un riconoscimento, al di là del denaro, al lavoro del club del patron Quintino Paluzzi, dal tecnico Guglielmo Bonati e dalla dirigenza tutta, intensificato con l'apporto societario della Curi: "Lavorare con i giovani, farlo in maniera cosciente e mirata porta sempre i suoi frutti", dice ancora la società. La prima nella classifica è il Giulianova. Il Delfino Curi, tra l'altro, ha raggiunto il miglior piazzamento (7° posto) della sua storia nel massimo campionato regionale. "Questo ci darà maggior spinta e maggior consapevolezza che il progetto, intrapreso ormai da diversi anni, sta portando i suoi frutti", dice ancora la società.