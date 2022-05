Eccellenza: Il Delfino Curi Pescara - Avezzano 0-2

Festa doppia all'antistadio Flacco: da una parte si celebra la salvezza del Delfino Curi Pescara, dall'altra il ritorno in serie D dell'Avezzano. L'anticipo dell'ultima gara di Eccellenza si apre, tra l'altro, con un bellissimo gesto dei pescaresi: pasillo de honor per la squadra vincitrice del campionato, che alla fine chiudeà vincendo 2 a 0 con un gol per tempo.

La cronaca

Bonati e Torti regalano spazio a chi ha giocato menonel corso del campionato. Al 7' subito vantaggio i marsicani: errore di Paolilli in impostazione, pallone regalato a Dos Santos, che entra in area e batte Calore per lo 0-1. All'11' punizione di Bisegna che non c'entra la porta. Poi si accende il Delfino, percussione sulla destra cross al centro di Di Giovacchino che non trova nessuna deviazione; poco dopo Sabatini recupera palla a trequarti campo, serve Massa che in area con il mancino non trova il giro giusto. Alla mezz'ora cross di Sassarini per la coordinazione volante di Blanco, gran conclusione grande anche la risposta di Calore.

Passiamo alla ripresa, la prima conclusione in realtà arriva al 20': incursione di Massa che si presenta a tu per tu con l'esordiente Ridolfi, che è super nello sventare una ghiotta occasione. Poi ancora Massa che arriva sul fondo la crossa al centro con Rosini che viene anticipato sul più bello. Il pressing pescarese si fa sempre più asfissiante, al 28' cross di Falco dalla destra ancora Rosini in gioco aereo fa la barba al palo. Nel momento migliore dei padroni di casa, Sponda di Dos Santos, da rivedere la sua posizione per un possibile fuorigioco, azione che prosegue, pallone allargato su Pendenza che in diagonale batte Calore, fa 2-0 e sigla il ventesimo gol stagionale. Nel finale due miracoli di Ridolfi prima su Falco poi su Marzucco, nel mezzo il colpo di testa di Pastorini che non trova la porta. Termina dunque così, l'Avezzano chiude con una vittoria la vittoriosa stagione.

Il tabellino

Il Delfino Curi Pescara: Calore, Sabatini (42'st Pastorini), Paolilli (15'st Rosini), Di Giovacchino, Gobbo (39'st Cozzi), Giannini, Polletta, Falco (43'st Palmisano), Marzucco, Di Stefano, Massa (45'st Ndiaye). A disp.: D'Intino, Paolucci, Bussola, Gimmi. Allenatore Bonati.

Avezzano: Venditti (8'st Ridolfi), Puglielli (19'st Di Gianfelice), Lombardo (8'st Besana), Sassarini, Albanese, Paris, Roncone, Braghini (8'st Selle), Dos Santos, Bisegna (1'st Pendenza), Blanco. A disp.: Kras, Donatangelo, Laguzzi. Allenatore Torti.

Arbitro: Spadaccini di Chieti.

Marcatori: 7' pt Dos Santos, 38' st Pendenza.

Note: ammoniti Giannini, Falco, Lombardo, Di Gianfelice.