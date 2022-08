Eccellenza: derby Delfino Curi - Ortona a Pianella

Il Delfino Curi questa sera alle 20:30 sfida l'Ortona nella finale del torneo amichevole di Pianella, dopo la cocente delusione dell eliminazione di Coppa. Guglielmo Bonati, tecnico dei pescaresi, non nasconde la delusione, ma pensa già alla prima di Eccellenza in casa della Torrese: "Sicuramente sono molto amareggiato per non aver passato il turno in Coppa - dice il tecnico - Ci eravamo preparati per tempo e con un precampionato davvero importante come mole di lavoro svolta tra allenamenti e amichevoli; ma ciò evidentemente non è bastato per avere la meglio sul Pontevomano. Abbiamo disputato una partita molto al di sotto degli standard richiesti da una gara di eccellenza sotto il profilo della qualità e dell'intelligenza tattica e comportamentale. Siamo chiamati a prenderci ognuno le nostre responsabilità perché, per i sacrifici che il nostro presidente ha già compiuto e dovrà compiere, certe prestazioni andranno sicuramente migliorate ed io mi prendo in primis la mia parte di responsabilità".

Il futuro imminente non riguarda solo il campo: "A livello di rosa stiamo riflettendo per completare al meglio il grande lavoro svolto. Probabilmente ci saranno delle uscite davanti dove abbiamo numericamente giocatori in eccedenza e stiamo ascoltando alcune richieste pervenute, per poi contestualmente cercare un paio di pedine giovani per colmare alcune lacune in altre zone del campo".