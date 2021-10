Il calcio pescarese piange Nicola D'Arcangelo, se ne va il gentiluomo del calcio e del futsal

Lo sport pescarese è in lutto. Se n’è andato ieri Nicola Peppino D’Arcangelo, presidente della Curi Pescara dal 2018, imprenditore di fama con il marchio di autotrasporti Fas, una vita nello sport e tanti successi nel mondo del calcio a cinque tra Pescara e Montesilvano.

D’Arcangelo aveva 76 anni, era ricoverato in una clinica a Modena. Imprenditore conosciutissimo e stimato da tutti, negli anni aveva sempre vissuto da vicino e con passione nel mondo prima del calcio a cinque e poi del calcio giovanile, investendo con la sua Fas.

Una vita nello sport, i dirigenti della Delfino Curi Pescara, distrutti dal dolore, lo ricordano come “una persona unica, disponibile e dal cuore grande. Amava il calcio e in particolare quello giovanile”.

Memorabili le sue parole, qualche mese fa ai microfoni di Rete8, in occasione della premiazione in Comune dei nostri Under 15 campioni regionali 2020/2021: “Sto vivendo un’esperienza emozionante con la Curi. Ci tengo alla crescita degli uomini prima che dei calciatori: i trofei sono il diploma, la laurea, il successo nel lavoro e poi anche il calcio. Bisogna incentivare chi è bravo a scuola ed è educato. I ragazzi devono crescere in un ambiente sano e nel rispetto del prossimo, genitori, insegnanti, istruttori e compagni di squadra”.

Il patron Quinto Paluzzi, tutti i soci della Curi Pescara, i dirigenti, i tecnici e tutti gli atleti del Delfino Curi Pescara si stringono alla famiglia D’Arcangelo in questo momento di dolore.

Nicola Troilo, storico dirigente a Pescara e Montesilvano sotto la guida del "Presidente", lo ricorda con affetto: "Una persona splendida, un grande presidente. Interessato, capace, competente, vicino ai suoi uomini. Sempre. Ricordo le tante riunioni per la società di calcio a cinque, che si tenevano nel suo ufficio. E' stato il più grande presidente di calcio a cinque che abbiamo avuto negli anni in Abruzzo".

I funerali si svolgeranno venerdì mattina, alle 10.30, nella chiesa San Giovanni Battista e San Benedetto Abate, a Pescara Colli.