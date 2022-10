Eccellenza, Coppa Italia: Spoltore - L'Aquila 0-2

Lo Spoltore saluta la Coppa Italia: L'Aquila vince 2 a 0 al Caprarese e ribalta la vittoria dei pescaresi nella gara d'andata al "Gran Sasso d'Italia" (1-2). Decidono i gol di Marchionni (su rigore) e Corticchia. Spoltore che dopo l’uno-due subito in apertura di ripresa ha provato a riaprire il match andando vicino al gol in diverse occasioni senza troppa fortuna, ed ha reclamato per un evidente calcio di rigore non concesso ai danni di Rossetti.

Ampio turn-over per mister Di Camillo che lancia dal primo minuto i giovani Di Zio, Luciani (2005), De Vincentiis (2004), Molinaro e Liguori (2003). Prima da titolare anche per Tahra. Nel primo tempo la formazione di casa chiude tutti gli spazi non lasciando campo agli ospiti. La squadra di Epifani, in campo con la migliore formazione, non riesce a sbrogliare la matassa. Latitano le occasioni, la più nitida capita sui piedi di Santirocco che però manda alle stelle un rigore in movimento (41′). Nella ripresa L’Aquila alza il pressing e trova il vantaggio su calcio di rigore trasformato da Marchionni (fallo di De Vincentiis su Santirocco). Dopo due minuti Corticchia sugli sviluppi di corner con un fendente preciso realizza il raddoppio. A quel punto Di Camillo manda in campo Rossetti, Selvallegra, Pontillo, Planamente e Colecchia. Lo Spoltore alza il forcing e crea diverse occasioni: Planamente su calcio di punizione chiama all’intervento Mascolo, Terrenzio sulla ribattuta trova ancora una volta il numero uno di casa pronto a sventare. Rossetti poco dopo viene atterrato in area: il rigore sembra evidente ma non per il direttore di gara che invece fa proseguire tra le vibranti proteste dei locali. Pontillo dai trenta metri lascia partire un bolide che batte sotto la parte bassa della traversa e poi sulla schiena di Mascolo che poi evita il gol con un guizzo. Ci prova anche Colecchia ma il suo tiro sfiora soltanto l’incrocio dei pali. In chiusura ci prova anche De Vincentiis: conclusione alta.

Spoltore - L’Aquila 0-2: il tabellino

Reti: 7’ st Marchionni (rig) 9’ st Corticchia

Spoltore: Palena, Molinaro (1’st Rossetti), De Vincentiis, Luciani(28st’ Colecchia) Terrenzio, Buonafortuna, Liguori (10’st Planamente), Di Zio (10’st Selvallegra), Colasante (20’st Pontillo), Tahra, Couriol. A disposizione: Bora, Ricci, Zanetti, Tiberi. All. Di Camillo.

L’Aquila 1927: Mascolo, Bellardinelli, Pietripaolo (25’st Tavoni), Corticchia, Scipioni, D’Ercole (29’st Scimia) , Santirocco, Marchionni (25’st Sarritzu) Carbonelli, Brunetti, Diarra. A disposizione: Barbagallo, Cassese, Florindi, Miconi, Lorenzini, Rei. All. Epifani.

Arbitro: Francesco Battistini di Lanciano.