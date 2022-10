Eccellenza, Coppa Italia: Sambuceto - RC Angolana 1-0

La cronaca

Primo quarto d’ora di sano equilibrio, le due squadre si studiano senza sbilanciarsi troppo. Marcucci si sgancia bene tra le linee ed al 18’ cerca direttamente la porta, conclusione troppo debole per impensierire Di Donato. Prova a rispondere dall’altra parte Ranieri, ma il suo colpo di testa è impreciso e non desta pericoli. La partita allora si accende ed una potenziale occasione da gol capita sui piedi di Di Natale, che si inserisce bene al limite dell’area e sfrutta il bel servizio di Tidiane, venendo però stoppato sul più bello dall’intervento di un difensore. Al 27’ grossa palla gol per il Sambuceto: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Puddu smanaccia sui piedi di D’Angelo che da ghiotta posizione spara alto. E’ una partita frizzante ed aperta, Tidiane alza la testa e prende la mira dai venticinque metri, palla a lato. Più pericoloso Di Natale al 33’, ben servito da Di Nicola, da posizione un po’ defilata coglie di sorpresa la retroguardia viola ma centra soltanto l’esterno della rete. Passano quattro minuti ed è Zinni a scuotere i suoi da un bella mattonella, il tiro al volo indirizzato sotto la traversa è ben neutralizzato da un attento Puddu. E’ soltanto l’antipasto del gol per i padroni di casa che giunge al 39’: cross preciso dalla destra che attraversa tutta l’area di rigore, sul secondo palo sbuca Brian Brattelli che di testa pesca bene l’angolino sul palo opposto e porta in vantaggio gli uomini di Ronci. 1-0 e primo tempo agli archivi. Al rientro dagli spogliatoi, mister Miani inserisce Cichella per Di Natale, ma è Ranieri a farsi notare in un mischione a centro area, la sua conclusione viene smorzata in calcio d’angolo. Cichella è però scaltro quando poco dopo causa il doppio giallo di Camplone, reo di aver interrotto la ripresa del gioco non rispettando la distanza dal punto di battuta. Sambuceto in dieci uomini. Prova ad alzare il baricentro il Dragone in nerazzurro, ma la botta di Cichella è sporcata da un avversario e la seguente conclusione di Lombardi si spegne alta. Al 27’ si rende di nuovo protagonista Cichella, ottimo il suo impatto sulla gara. Il suo destro in diagonale dai venti metri trova la pronta risposta di un concentrato Di Donato. Dalla parte opposta, è duplice la chance che capita sui piedi di Ranieri, ben imbeccato dai compagni. La prima volta, però, sbatte su un prodigioso intervento di Puddu, bravo a dire no. Nella seconda occasione, invece, il numero 9 strozza troppo il tiro che si spegne a lato. Nell’ultimo minuto di partita, in una ripartenza fulminea, Montiel sorprende gli avversari alle spalle della difesa viola, ma sciupa tutto quando si ritrova occhi negli occhi con Di Donato, sparando a lato. Nei cinque minuti di recupero, insistono con coraggio i nerazzurri: la pennellata di Angelozzi pesca Cichella a centro area, colpo di testa troppo centrale neutralizzato in due tempi dal portiere. Non succede più nulla, nell’andata dei quarti di Coppa Italia finisce 1-0 in favore dei viola, al termine di una gara aperta e divertente.