Eccellenza, Coppa Italia: i risultati del primo turno

Con le gare di oggi pomeriggio va in archivio il primo appuntamento agonistico della stagione: le gare di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Chi arriverà a contendersi la Coppa nella finale del 1° febbraio 2023? Difficile dirlo adesso, ma le pescaresi hanno dato segnali incoraggianti in vista del campionato. Tre delle quattro formazioni hanno vinto fuori casa (Angolana, Delfino Curi Pescara e 2000 Calcio Montesilvano), una ha pareggiato in casa (lo Spoltore). Domenica prossima in campo per le gare di ritorno, poi paritrà il campionato con la prima giornata.

Risultati abbinamenti 21 agosto 2022 (andata)

Alba Adriatica 1968 – L’Aquila 1927 * 0-5

Spoltore Calcio – Nereto Calcio * 1-1

Union Fossacesia Calcio – Torrese * 1-1

Lanciano Calcio 1920 – Sambuceto Calcio * 1-3

Santegidiese 1948 – Renato Curi Angolana * 0-1

Ovidiana Sulmona – Giulianova * 1-1

Risultati triangolari 21 agosto 2022 (primo turno)

Capistrello – Il Delfino Curi Pescara * 0-1

Castelnuovo Vomano – 2000 Calcio Montesilvano * 0-2