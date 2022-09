Eccellenza: Castelnuovo - Spoltore 1-0

Prima sconfitta in campionato per lo Spoltore. La squadra di Daniele Di Camillo perde contro il Castelnuovo Vomano per 1-0. Decide il match la rete di Gagliardi, realizzata a sette minuti dalla fine del triplice fischio finale. Azulgrana che dunque devono arrendersi ai neroverdi di Federico Del Grosso dopo aver condotto i giochi per gran parte della gara, senza mai però capitalizzare le occasioni create. Polveri bagnate per il tridente d'attacco. Dopo tre minuti l'occasione buona è sui piedi di Selvallegra, il suo tiro a giro però è troppo centrale: Palermo blocca senza particolari problemi. Lo stesso numero uno di casa si ripete dopo una manciata di minuti sulla conclusione dai 25 metri di Planamente: potente ma centrale. All'ottavo l'occasione più nitida: corner di Planamete per la testa di Ricci, incornata precisa indirizzata all'angolino basso: il numero uno di casa questa volta deve fare gli straordinari, colpo di reni e sfera deviata. Prima della mezz'ora si vedono i padroni di casa: coast to coast di Conrero fermato irregolarmente da Terrenzio al limite dell'area di rigore. Ammonito il forte difensore centrale ospite e calcio di punizione per i locali. Sulla palla va Boito, il suo destro però abbondantemente a lato. L'ultima azione degna di nota della prima parte di gara è un tiro di Venarucci che però si perde di molto sopra la traversa.

Nella ripresa dopo cinque minuti il primo vero intervento di Palena: Venarucci, tutto solo in area di rigore, si fa ipnotizzare dal numero uno azulgrana. Lo Spoltore si fa rivedere con Di Renzo: tiro potente, Palermo si fa trovare pronto. Manciata di minuti e Urruty già ammonito fa una brutta entrata su Di Renzo: il direttore di gara, Colanzi della sezione di Vasto, fischia ma non estrae il secondo giallo tra le proteste ospiti. Quando la partita sembrava ormai incanalata sullo 0-0 arriva il lampo di Gagliardi: il numero otto appostato a centro area, con la difesa spoltorese schierata, è il più lesto di tutti nel raccogliere un traversone proveniente dalla destra e insaccare alle spalle dell'incolpevole Palena. Forcing finale dello Spoltore, ma il muro neroverde regge.

Il commento di mister Di Camillo

"Fa male perdere così", il commento a fine gara di mister Di Camillo. "Abbiamo condotto la gara per lunghi tratti. Però negli ultimi venti metri ci è mancata la lucidità. In alcune occasioni potevamo anche provare il tiro da fuori ma è mancato un po' di coraggio. Il match stava scivolando sullo 0-0 e abbiamo preso gol su difesa schierata. Il campionato di Eccellenza è questo: non puoi concedere nulla agli avversari. Martedì ci ritroveremo e inizieremo a preparare la difficile sfida con il Capistrello".

Castelnuovo Vomano Spoltore 1-0: il tabellino

Rete: 38' st Gagliardi

Castelnuovo Vomano: Palermo, Santangelo, Conrero, Ancinelli, Damiani (17'st Di Blasio), Urruty, Venarucci (7' st Zigari) Gagliardi, Sciamanda, Boito, Torromino (26'st De Gregoris). A disposizione: Pineto, Di Crescenzo, Zglavoci, Fumoso, Castiglioni, Di Cristofaro. Allenatore: Federico Del Grosso.

Spoltore: Palena, Buonafortuna, Zanetti (43'st De Vincentiis), Sborgia, Ricci, Terrenzio, Selvallegra (33'st Paravati), Di Renzo (43'st Tiberi), Colasante (17'st Liguori), Planamente, Colecchia (29'st Couriol). A disposizione: Marini, Carusi, Luciani, Chiacchiaretta. Allenatore: Daniele Di Camillo.

Arbitro: Di Monteodorisio di Vasto.

Ammoniti: Terrenzio, Di Renzo (S) Urruty, Boito (C).