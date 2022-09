Eccellenza: Castelnuovo-Angolana 0-1

Poker di vittorie in campionato per la Renato Curi Angolana: al Comunale di Castelnuovo Vomano è 0-1. Decisiva la marcatura al 20’ della ripresa di Ucci, che con un missile terra aria ha deciso il match. Successo meritato al termine di una partita che ha visto i ragazzi di Miani costruire di più e soffrire poco nell’arco della gara, se non qualcosa nel finale dove è stato strepitoso Colantonio. Dopo quattro giornate di campionato, dunque, la truppa angolana resta a punteggio pieno e continua a mantenere a zero la casella dei gol subiti.

La partita

Avvio di gara equilibrato. La prima vera emozione del match arriva al 17’ quando Pastafiglia si spinge in avanti ed alza la testa, il suo cross per Montiel è leggermente lungo e l’attaccante argentino non ci arriva per un soffio. Dall’altra parte Gagliardi raccoglie un pallone vagante sulla trequarti e tenta la conclusione in porta, troppo centrale per impensierire Colantonio. Al 25’ attaccano ancora i nerazzurri, questa volta su corner, l’incornata di Fabrizi sul secondo palo viene allungata sul fondo dall’estremo locale. Trascorrono dieci minuti e Scurti cerca il gol della domenica, stavolta il pallone non scende al punto giusto e sorvola la traversa. Molto più pericoloso Ucci, proprio allo scoccare dell’ultimo minuto della prima frazione, il suo mancino dai venticinque metri è indirizzato proprio sotto l’incrocio dei pali, ma Palermo gli nega la gioia del gol sventando tutto. Al rientro dagli spogliatoi, parte meglio l’Angolana ed alla fine il gol arriva: è il 20’ della ripresa quando, sugli sviluppi di una rimessa laterale, il pallone carambola proprio a centro area, Di Nicola l’addomestica bene e la smista a destra per Ucci che, da buona posizione, lascia partire un siluro imparabile che si scaglia sotto l’incrocio dei pali. Esplodono di gioia i tifosi accorsi da Città Sant’Angelo! Il Castelnuovo nel finale si gioca le ultimissime carte con la forza della disperazione: Boito si accentra sul mancino e tenta di sorprendere Colantonio, autore di una grande parata, la prima vera del match. Nell’ultimo minuto di gara, si ripete il portierino classe ‘00: Boito sbuca sul secondo palo e da posizione più che privilegiata incoccia a botta sicura. La risposta di Colantonio è semplicemente magistrale, un riflesso d’istinto che mantiene inchiodato il risultato sullo 0-1. Nei minuti di recupero non succede più nulla.

Castelnuovo - Angolana 0-1: il tabellino

Castelnuovo Vomano: Palermo; Zicari, Sidibe (39’ st Venarucci), Urruty (32’ st De Gregoris), Conrero, Ancinelli, Santangelo, Gagliardi (24’ st Torromino), Sciamanda, Boito, Damiani. A disposizione: Pineto, Di Crescenzo, Di Blasio, Di Rocco, Di Cristofaro, Rota. Allenatore: Rota.

Renato Curi Angolana: Colantonio; Scurti, Restaneo (38’ st Angelozzi), Lombardi (19’ st Cichella), Pastafiglia, Fabrizi, Ucci, Correa, Tidiane (33’ st D’Incecco), Di Nicola, Montiel. A disposizione: Marcotullio, Tommaselli, D’Ercole, Di Natale, Marcucci, D’Amico. Allenatore: Miani.

Marcatori: 20’ st Ucci.

Ammoniti: Urruty, Conrero, Ancinelli, Sciamanda (CAS); Restaneo, D’Incecco (RCA).

Arbitro: Sivilli di Chieti.