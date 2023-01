Eccellenza, Capistrello - Spoltore 2-0

Non inizia con il piede giusto il 2023 dello Spoltore. A Capistrello la formazione azulgrana si arrende ai padroni di casa per 2-0. Le reti tutte nella ripresa: al 69esimo sblocca il match D'Eramo, sette minuti più tardi Carnevali chiude la contesa.

Spoltoresi arrivano nella Valle del Roveto con diversi indisponibili: Sborgia, Ewansiha, Di Renzo, Couriol, Tiberi e Marini. Pontillo non al meglio parte inizialmente dalla panchina. Nella prima frazione gli uomini di mister Di Camillo sono più brillanti e si rendono pericolosi: Zanetti su calcio di punizione impegna Di Girolamo che risponde mandando in corner (4'). Sugli sviluppi di angolo Colasante svetta più alto di tutti e sfiora la rete (5'). Poco prima del quarto d'ora si vedono i padroni di casa con Mozzetti che sfiora il palo. Prima della pausa Carnevali da buona posizione spedisce a lato. Nella ripresa i rovetani alzano la pressione e piazzano l'uno-due che chiude la partita: al 24esimo D'Eramo, ben posizionato in area di rigore, è il più lesto di tutti a raccogliere un traversone proveniente dalla sinistra e depositare alle spalle dell'incolpevole Palena. Il raddoppio è arrivato sette minuti più tardi con Carnevali che, direttamente da calcio di punizione, disegna una parabola perfetta su cui nulla può l'estremo difensore spoltorese. Termina così con la vittoria dei locali che si confermano per l'ennesima volta "bestia nera" per gli azulgrana. "Oggi non mi è piaciuto nulla". Così mister Di Camillo subito dopo il triplice fischio finale. "Non siamo riusciti a giocare palla a terra, non siamo stati capaci di contrastare le loro giocate. Siamo stati poco cattivi. Le vacanze di Natale sono finite da diversi giorni ma forse qualcuno non se ne è accorto. Questi tre mesi saranno durissimi. Dietro vincono e fanno punti, noi dobbiamo ricollegare il cervello e ricominciare a correre".

Capistrello Spoltore Calcio 2-0: il tabellino

69' D'Eramo 76' Carnevali.

Capistrello: Di Girolamo M., Fantauzzi, Di Marco L., D'Eramo, Imbriola, Fantozzi, Mozetti M. (66' Patrizi), Mastrone, Carnevali (77' De Meis L.), De Meis E. (87' De Santis), Franchi (82' Di Girolamo D.). A disposizione: Scatena, Di Marco M., Ciaccia, Di Girolamo A. Allenatore: Gianluca Giordani.

Spoltore: Palena, Ricci (70' Ciccotosto), Zanetti, Luciani, Buonafortuna (70' Pistola), Terrenzio, Selvallegra, Liguori, Colasante (60' Pontillo), Planamente (70'De Vincentiis), Colecchia (70' Rossetti). A disposizione: Bora, Di Zio, Sborgia, D'Angelo. Allenatore: Alessandro Morelli.

Arbitro: Battistini di Lanciano.

Ammoniti: Fantozzi (C), Terrenzio, Pontillo (S).