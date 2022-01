Eccellenza: Capistrello - 2000 Calcio Montesilvano 1-2

Nella 20° giornata del campionato di Eccellenza il Montesilvano si impone sul campo del Capistrello per 1-2 grazie alla doppietta di Luca Marrone.

Mister Antignani deve fare a meno di Marcedula, Piovani, Lupinetti e Francesco Barbarossa ma può disporre degli over Maiorani, Marrone, Petito nella zona offensiva del campo. Ritmi bassi e verdeoro che passano in vantaggio al 28′: Marrone si guadagna e colpisce con una splendida parabola su calcio di punizione. Nella ripresa i marsicani di mister Giordani impattano la sfida: calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo un contatto tra Besim Maloku e De Roccis. Dal dischetto Edoardo De Meis non spiazza ma realizza. La gara deve ancora regalare il momento clou: assist di Petito per Marrone che converge con un colpo di tacco e batte Di Girolamo con un destro a giro. Nel finale palo del Capistrello che mette i brividi al Montesilvano, ma al triplice fischio gli ospiti possono festeggiare tre punti di spessore.

I prossimi due impegni casalinghi con Spoltore e Penne faranno capire verso quale obiettivo potrà concentrarsi la squadra di Antignani.

Il tabellino

Reti: 28′ pt e 18′ st Marrone (M); 11′ st E. De Meis rig. (C).

Capistrello: Di Girolamo M., Rozzi (29′ st Cipriani), Fantozzi, D’Eramo, Brusca, Fantauzzi, Di Girolamo D., Di Renzo (1′ st Salvati), De Roccis, De Meis (28′ st Franchi), Mastrone (37′ st Paolucci). A disposizione: Di Domenico, Rosati, Di Girolamo A., Panza, Del Grosso. Allenatore: Giordani.

Montesilvano: Ubertini, Vedovato, Cavallucci (45′ st Daka), Sammaciccia (46′ st Mammarella), Barbarossa, Maloku L., Maloku B., Tassone (29′ st De Marco), Petito, Marrone, Maiorani. A disposizione: Mastrogirolamo, Vanni, Pento, Kuqeshi, Feragalli, Antignani. Allenatore: Antignani.

Ammoniti: Rozzi, De Meis, Di Girolamo (C); Tassone, Maloku L., Marrone (M). Espulsi: Vittorio Palleschi (dalla panchina).

Arbitro: Arnese di Teramo.