Eccellenza, calciomercato: lo Spoltore si rinforza con un under

Lo Spoltore quasi sul gong si assicura le prestazioni sportive di Dennis Molinaro, terzino destro classe 2004, proveniente dal Sambuceto. Cresciuto calcisticamente nel Pescara Calcio ha militato nel settore giovanile della Curi Pescara. Lo scorso anno a Chieti. All’inizio di questa stagione il passaggio, breve, a Sambuceto ed ora l’approdo alla corte di mister Daniele Di Camillo. Al tempo stesso la società azulgrana comunica di aver svincolato l’attaccante Giuseppe Paravati. “A Paravati va il ringraziamento per il lavoro svolto con la nostra società – si legge nella nota della società azulgrana – e gli rivolgiamo i migliori auguri per il proseguimento della carriera.”

Verso Capistrello, parla Di Camillo

"Il Capistrello è la solita squadra tosta da battere, grintosa con diversi elementi dotati di ottime qualità: vedi Di Girolamo e il capitano De Meis. Una partita da provare a vincere come sempre, ma da affrontare con la testa. Loro come noi partono per salvarsi e come spesso poi accade poi si ritrovano sempre nella colonna di sinistra della classifica. Società e squadra consolidata che assolutamente non è da sottovalutare", le parole di mister Di Camillo alla vigilia della partita.