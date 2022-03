Eccellenza: un olandese per lo Spoltore

Lo Spoltore non molla e rilancia le sue ambizioni di salvezza. La società pescarese ha annunciato un nuovo acquisto per rinforzare la prima linea: arriva dall'Olanda e si chiama Noa Jesse, il nuovo centravanti a disposizione di Di Camillo. L'ultimo arrivato sarà a disposizione già domani pomeriggio nella sfida salvezza delicatissima in programma al Caprarese contro il Pontevomano.

Il comunicato

"Lo Spoltore Calcio si è assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante centrale, classe 2002, Noa Jesse. Forte fisicamente, il calciatore di nazionalità olandese, arriva dalla quarta serie del suo paese. Jesse, che fa del gioco aereo un punto di forza (è alto 187 cm), va a rinforzare così la prima linea di mister Di Camillo. Operazione conclusa nelle scorse ore dal direttore sportivo Mimmo Sborgia con l’ausilio del consulente internazionale Enrico Canoro e Ivan Michetti".